O podchod u nádraží nemá nikdo zájem, studenti z něj chtějí udělat galerii

„Naším hlavním záměrem je vytvořit tam galerii. Myslíme si, že je ten prostor jedinečný, protože by bylo možné vystavovat přímo na zdech,“ líčila 21letá studentka Lucie Mačí. Sama se angažovala při aktivitách z letošního roku, kdy se místní umělci rozhodli vyzdobit stěny svými výtvory.

„Jako výstavní prostor je možné využít i výlohy bývalých obchodů. Uvnitř pak mohou být galerie pro místní umělce, ale také ateliéry, kde by tvořili. Líbil by se nám tam i kinoklub,“ vysvětlila Mačí, která plánuje vytvořit spolek, jenž by se o místo staral.

Studentka z Českých Budějovic se svými přáteli nad opuštěným a chátrajícím prostorem přemýšlela už dlouho. Mrzelo je, že ho nikdo nevyužívá.

„Pak jsme se dozvěděli, že ho Mercury Centrum převedlo na město. To nám umožnilo zdi vyzdobit street artem. Ukázalo se, že to má potenciál. Máme pocit, že tady něco takového chybí. Umělci postrádají ateliéry a obyvatelé města by podle mě ocenili, kdyby se místo oživilo a zmizela odtud nelegální činnost a špatná pověst. Chceme podchodu dát jinou atmosféru,“ naznačila Mačí.

„Pro mě byl květnový projekt možností, jak se podílet na proměně veřejného prostoru. Z něčeho, čemu se lidé vyhýbali, je najednou věc, která naopak jejich pozornost přitahuje. Na Budějcích mám rád, jaké jsou tu možnosti město posouvat někam dál,“ zhodnotil akci 22letý student Vojtěch Liebl, jeden z autorů děl na zdech podchodu.

Skupinka studentů proto vytvořila projekt, který už dostalo vedení města. „My jsme ten záměr prodiskutovali a shodli jsme se na tom, že se nám líbí. Otevření toho místa a oživení, jaké navrhují, mi dává smysl,“ reagoval náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Když vypsala radnice nabídku pronájmu, zahrnovala kromě samotného prostoru, kudy chodí lidé, také čtyři místnosti o rozměrech 15 až 30 metrů čtverečních. Náměstek Bouzek ale upozorňuje, že je nyní nutné provést několik důležitých zásahů. Za poslední roky totiž místo především chátralo, což se projevilo na jeho technickém stavu.

Firma prověří technický stav podchodu

„Zjistili jsme mimo jiné, že je za deskami silná vlhkost, kterou je třeba odstranit. Zřejmě tam dobře nefunguje odtok vody. Nejspíš bude nutné odstranit plíseň. Musí se také zrevidovat celá elektroinstalace, kde je také problém se zatékající vodou. Zároveň nás čeká oprava toalet. To jsou věci nezbytně nutné. Rozsah škod ale zatím neznáme,“ vysvětlil.

Město se proto domluvilo s vybranou firmou, která má za úkol technický stav prověřit. „Kromě jiného zkontrolují právě zatékání do elektroinstalace. Cílem je zjistit, na kolik náklady na rekonstrukci vyjdou. Výsledky by mohly být na konci října či začátkem listopadu,“ upřesnil jednatel městské Správy domů Petr Šindelář.

„Ta hodnota je pro nás samozřejmě důležitá. Rozpočet je napnutý a každou investici nyní vzhledem k silnému poklesu příjmů musíme pečlivě zvažovat. Uvědomujeme si ale, že je nutné ten podchod opravit,“ dodal Bouzek.

Jasněji tedy bude, až se radnice dozví, na kolik oprava vyjde. „Až bude jasno, můžeme pokračovat v diskusích se skupinou, která by chtěla místo oživit. Je to neziskový záměr, a tak je nutné nastavit podmínky užívání. Budeme o tom jednat,“ konstatoval Bouzek.