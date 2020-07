Podchod spojující vlakové a autobusové nádraží dostane novou šanci

Každodenní zápach a křik bezdomovců. Podchodu u českobudějovického vlakového nádraží se místní obyvatelé v posledních letech spíše vyhýbají. Jen na jeden den v květnu ostuda města ožila, když ji obsadili umělci a studenti. Díky nim místo dnes zdobí pestrobarevné graffiti.



„Pro mě byl květnový projekt možností, jak se podílet na proměně veřejného prostoru. Z něčeho, čemu se lidé vyhýbali, je najednou věc, která naopak jejich pozornost přitahuje,“ domnívá se dvaadvacetiletý student Vojtěch Liebl, jeden z autorů nové podoby zdí v podchodu.

Město České Budějovice, kterému podchod pod hlavní silnicí patří, ho teď nabízí k pronájmu. Výzva se objevila na úřední desce a zahrnuje i čtyři prostory s výměrou od 15 do 30 metrů čtverečních a toaletami.

Uchazeč se musí přihlásit o celou plochu a jednou z podmínek je zajištění úklidu. Přihlášky je možné posílat do 27. července.

„Městská firma Správa domů jednala s dopravním podnikem a městskou policií o tom, jestli o podchod nemají zájem. To ale nevyšlo. Nakonec jsme se shodli na tom, že by se mělo místo uchopit jako celek,“ líčí náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

Podle něj už lidé podchod moc nevyužívají a raději volí cestu přes přechod. „Původní funkci už dnes příliš neplní. Bylo by ale dobře, kdyby tu plochu někdo dokázal rozumně využít. Díky pořadatelům Budějovického Majálesu to krásně prokouklo. Uvidíme, jaké přijdou nabídky. Přál bych si, aby se našlo něco, kvůli čemu budou mít lidé důvod tam jít,“ hodnotí Bouzek.

V podchodu je potřeba udělat některé úpravy. Vedení města je připravené je finančně podpořit. Bude ale záležet na nabídce.

V červnu navíc odstartovala dlouho očekávaná rekonstrukce budovy nádraží za 690 milionů korun bez daně. Hotovo má být v roce 2022.

„Rekonstruovaný objekt je jednou z nejvýznamnějších budov v krajském městě. Jsme si vědomi komplikovaností projektu i koronavirového stínu, který se nad námi vznáší. Přesto uděláme vše pro to, aby rekonstrukce skončila v řádném termínu a co nejméně omezila provoz na českobudějovickém nádraží,“ vzkazuje za sdružení zhotovitelů Martin Stašek, ředitel oblastního zastoupení Metrostavu. Investorem je Správa železnic.

Vlakové nádraží a jeho okolí je jedním z pěti ostudných míst, která v krajském městě vybrala MF DNES. Seznam obsahuje nelichotivé objekty či prostory, jež by si zasloužily pozornost.

Některé z nich se od té doby skutečně proměnily. Patří mezi ně třeba tribuna na Sokolském ostrově, jež se dlouho rozpadala před očima. Oprava skončila v loňském roce.

Sokolům pomohly finance od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Celkem vyšla investice na více než 56 milionů korun. Teď tribuna pojme 1 200 diváků. Uvnitř jsou mimo jiné nové sprchy, šatny či místo pro rehabilitaci sportovců.

Obnovu altánku v Háječku přibrzdil koronavirus

Vášnivá diskuse doprovázela v posledních měsících bourání přístřešku na Pražské třídě. Železnou konstrukci od vybudování v 70. letech minulého století nikdo neopravoval. Od té doby chátrala, zrezla a jednotlivé části postupně odpadávaly.

Kvůli obavám ze zranění chodců se nakonec vedení města rozhodlo loubí odstranit. Oprava by byla podle radních příliš nákladná a s nejasným výsledkem. Nepomohla ani petice, a tak v první polovině července nastoupila stavební firma a začala s bouráním. Hotovo má být do konce srpna.

Radní zároveň slíbili, že budou plochu podél silnice na rušné Pražské třídě řešit. Odsouhlasili proto hledání nové podoby tohoto místa. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky (ANO) už na tom pracují architekti.

„Řešit budou prostor po přístřešku a jejich návrhy budeme mít ještě letos,“ upozorňuje náměstek s tím, že součástí návrhů má být i proměna zeleně. Na stavební úpravy by podle něj mohlo dojít v příštím roce.

Na rekonstrukci dál čeká altánek v parku Háječek. Ten vlastní podnikatel Petr Beneš, který od svého záměru neupustil. Kousek od soutoku řek Malše a Vltavy plánuje vybudovat kavárnu. Jednání s úřady už jsou u konce a současné vedení města jeho záměr podporuje. Radní schvalovali pronájem některých pozemků v blízkosti altánku kvůli plánované předzahrádce.

„Máme stavební povolení a rekonstrukci připravujeme. Plány bohužel zkomplikoval koronavirus. Kvůli tomu, co se dělo, jsem musel úsilí i finance přesunout do své firmy, která je samozřejmě na prvním místě. Altánek je ale pro mě srdeční záležitost. Proto v plánované opravě i přes události z jara pokračujeme,“ potvrzuje Beneš.

Objekt vznikl ve 20. letech minulého století. Největší popularitě se těšil do druhé světové války. „Parku by to hodně pomohlo. Altánek je na ideálním místě a věřím, že si tam lidé najdou cestu,“ míní náměstek primátora Ivo Moravec (OPB)

Pětici ostudných míst uzavírá bývalý kabaret v Průmyslové ulici. Dům soukromého majitele, kde se v minulosti pořádaly večírky, v posledních letech chátral a rozpadal se. I proto kolem byly betonové zábrany, aby kusy zdí někoho nezranily.

Místní i hasiči potvrdili, že tam v minulosti několikrát ročně hořelo. Naposledy se tak stalo loni na podzim, kdy s ohněm bojovalo několik jednotek hasičů. Následky byly fatální, a tak nakonec došlo na demolici.

Místní na nebezpečí upozorňovali. „Setkali jsme se ale s laxním přístupem města a stavebního úřadu. Obě instituce nekonaly. Nakonec vyšlo rozhodnutí o odstranění stavby. Pak se ale nic nedělo až do požáru,“ svěřil se loni 39letý Miroslav Saitz.

Podle něj tehdy situaci neprospělo vyjádření radnice o plánovaném bourání. Dnes už dům nestojí a město musí po majiteli vymáhat bezmála dva miliony korun.



Takto vypadala ostudná místa v roce 2018: