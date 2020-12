Nový plynovod mezi Planou a Soběslaví dostali do země pluhováním

Nad velkou jámou v poli se sklání desítka lidí v červených bundách a žlutých helmách. V díře vede potrubí, u kterého stojí dva muži. Jeden najednou zavelí: „Tak teď prosím všichni odejděte co nejdál, budeme používat rentgen.“

Za deset minut má hotovo a pak už může začít spouštění nového vysokotlakého plynovodu. Zajistí bezpečné dodávky plynu pro více než sedm tisíc domácností a firem, například v Soběslavi nebo Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Jeho vybudování stálo 80 milionů korun.

Ocelové potrubí vede mezi Planou nad Lužnicí, kde ho minulý týden uvedli do provozu, a Soběslaví. Měří 20 kilometrů. Za investicí je společnost E. ON, pro kterou to byla jedna z nejvýznamnějších staveb v kraji za poslední desetiletí.

Jak byla celá akce náročná, potvrzuje i doba příprav a poté také samotných prací. První část trvala 12 let včetně složitých výkupů pozemků, stavba pak skoro tři roky.

„Do této doby jsme zásobovali území Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Dolního Bukovska až Ševětína takzvaným ostrovním provozem. To znamená, že do celé oblasti se zemní plyn rozváděl z jedné předávací stanice v Žíšově u Veselí,“ upozorňuje Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu společnosti E. ON.

V případě technické závady se doposud v této oblasti mohlo stát, že by si najednou lidé nemohli doma pustit plyn a třeba si tak zatopit nebo uvařit. „Teď máme další cestu, jak ho k odběratelům přivést,“ vysvětluje Vacek.

Práce tak dlouho trvaly i proto, že se stavbaři při pokládce rozhodli zvolit unikátní metodu pluhování ocelového potrubí. Tu doposud v Česku nikdo nevyzkoušel. Výhodnější je například v tom, že se při pracích nemusí tolik narušit krajina a výkopové práce jsou menší. Z 20 kilometrů je takto položených 13.

A zatímco klasickým postupem potřebuje bagr na určitý úsek 500 litrů nafty, při pluhování stačí na stejnou vzdálenost jen 50 litrů. Tuto novinku provedla na stavbě na Táborsku rakouská firma IFK Gesellschaft.

Nový plynovod otevřel E. ON minulý čtvrtek po poledni. „Teď bude trvat přibližně dvě hodiny takzvané odvzdušnění potrubí. Momentálně je tam vzduch a my tam musíme docílit stoprocentní koncentrace zemního plynu, abychom splnili kvalitu dodávek odběratelům,“ popisuje přímo na místě Vacek.

Po dvou hodinách pak bylo možné otevřít uzávěr i v Soběslavi a pak už plyn putoval do domácností a dalších míst.

Samotní odběratelé to doma nijak nepoznali a podle ohlasů mnozí obyvatelé o zajímavé akci vůbec nevěděli. „Nevím, že tady něco takového stavěli. Ale plyn mám a budu ráda, když bude stále vše dobře fungovat,“ reaguje Vladimíra Davidová, jedna z obyvatelek Soběslavi.

Firma bude pokračovat v obnově ocelových plynovodů

E. ON plánuje podobné investice i na dalších místech Jihočeského kraje. „Podobných ostrovních provozů je totiž v naší distribuční soustavě ještě několik. A také ty by se v budoucnu mohly dočkat změn,“ potvrzuje mluvčí společnosti Roman Šperňák.

Aktuálně firma E. ON řeší oblast Dačicka, která je zásobovaná ze sousední distribuční sítě, a poté obce Čečelovice a Lnáře na Strakonicku, které mají podobné stanice, jako je v Žíšově u Veselí nad Lužnicí, jen v menším provedení.

A v příštím roce se společnost E. ON Distribuce, která se od 1. ledna přejmenuje na EG. D, chystá na další úpravy. „Budeme pokračovat v obnově ocelových plynovodů v místních sítích ve spolupráci se zástupci měst a obcí,“ dodává Tomáš Vacek.

Modernizace plynovodů se tak dočkají například Prachatice a Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Budějovicku budou plynaři dělat i přeložky vysokotlakých plynovodů, které souvisí se stavbou dálnice D3.