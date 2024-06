Start plováren na jihu Čech zbrzdily deště, lidí přibývalo pozvolna

Vstup do letní sezony zkomplikovalo mnohým venkovním koupalištím, akvaparkům a plovárnám deštivé počasí. V Borku u Českých Budějovic odložili zahájení provozu areálu o dva týdny, provozovatelé písecké plovárny U Václava se zase museli vypořádat s následky bleskových povodní.

Možnosti zaplavat si v Otavě místní pozbyli na přelomu května a června, kdy silné deště zvedly hladinu řeky. Voda z ní následně zaplavila pláže plovárny, která zůstala kvůli bezpečnosti zavřená do 5. června.

Jihočeské plovárny a jejich vstupné Borek – dospělí 120 Kč, děti 75 Kč

web: koupalisteborek.cz Borovany, Lazna – dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

web: borovansko.cz/sport/koupaliste-a-vodni-plochy Blatná - dospělí 140 Kč, děti 90 Kč, rodina 280 Kč

web: plovarnablatna.com České Budějovice - dospělí 130 Kč, děti 80 Kč, rodina 350 Kč

web: szcb.cz/plavecky-stadion Hluboká nad Vltavou - dospělí 200 Kč, děti 100 Kč

web: hluboka.cz/aktivity/84-koupani-plavani Jindřichův Hradec – dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodina 250 Kč

web: bazen.jh.cz Olešník – dospělí 120 Kč, děti 60 Kč

web olesnik.cz Písek, U Václava – dospělí 90 Kč, děti 60 Kč, rodina 225 Kč

web: ms-pisek.cz/plovarna-u-vaclava Prachatice, Hulák – dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodina 240 Kč

web: szmpt.cz/verejne-koupaliste-hulak Sezimovo Ústí, Pohoda – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, rodina 140 Kč

web: koupalistepohoda.cz Strakonice - dospělí 130 Kč, děti 120 Kč

web: starz.cz/plavecky-stadion/plavecky-areal-letni Tábor – dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodina 180 Kč

web: tzmt.cz/plavecky-stadion/otevreny-venkovni-areal/ Týn nad Vltavou - dospělí 130 Kč, děti 90 Kč, rodina 350 Kč

web: plovarnatyn.cz Velešín - dospělí 110 Kč, děti 70 Kč, rodina 200 Kč

web: velesin.cz/volny-cas-18/koupaliste

I pak měli plavci na silně podmáčenou spodní pláž vstup zakázaný. Nyní už omezení návštěvníky nečekají. Za vstup do areálu zaplatí dospělí stejně jako loni 90 korun, děti o třetinu méně.

„Otevřeno máme od 15. května, začínáme tak každoročně. Kvůli škaredému počasí byla návštěvnost ze začátku slabá. Teď už lidí přibývá, protože je hezky,“ doplnil vedoucí Roman Drnec.

Kvůli dešťům otevřelo koupaliště v Borku namísto plánovaného 1. června až o 14 dní později. „Stejně tu nebyla ani noha, druhý den taky ne. Až v pondělí jsme se dočkali tří lidí,“ popsal rozvážný start sezony provozní areálu Petr Zeman.

Stejnou zkušenost má i Jakub Vlášek, vedoucí vltavotýnského městského koupaliště, kam se lidé mohou chodit osvěžit od předminulého čtvrtka. „Kvůli bouřce ale přišlo prvních třicet lidí až druhý den. V pondělí se jich u nás koupalo už kolem padesáti,“ přiblížil Vlášek.

Vysokou návštěvnost očekává 29. června, kdy se v bazénu uskuteční Den dětí. „Je to naše každoroční akce bez doprovodného programu. Děti do 15 let mají vstup zdarma jako odměnu od města za vysvědčení,“ vysvětlil správce. Příchozí si letos všimnou nově vydlážděné terasy u občerstvení, zbytek zůstává při starém.

Pro příští rok už nyní chystají modernizaci pokladního systému. „Připravujeme QR platby a hodinky na čipy, aby si lidé mohli koupit vstupenky z domova přes internet. Odbourá se tak nával na pokladně. Chceme to směřovat k co nejmenšímu počtu papírových vstupenek,“ naznačil Vlášek. Město zatím projednává nový systém s dodavatelskou firmou.

V Hluboké zaplatí lidé dvojnásobek

Přípravy venkovních bazénů pro letní sezonu začínají na většině místech brzy zjara.

„Pouštíme se do nich dva až tři měsíce před sezonou, jakmile ustanou mrazy. Máme přírodní koupaliště, takže musíme bazén pořádně vyčistit, připravit a starat se o něj,“ přiblížil Zeman z Borku s tím, že návštěvníci si za koupání letos připlatí. Do vstupného musel provozovatel odrazit nárůst energií. Celodenní základní vstup tak stojí 120 korun, o 20 víc než vloni.

Podobný krok učinili i provozovatelé plováren v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou nebo Strakonicích.

Zdražení se nevyhnulo ani městskému koupališti v Hluboké nad Vltavou. Dospělí tam při vstupu do areálu zaplatí 200 korun, dvojnásobek loňské ceny. Mohou za to po celý den využívat 25metrový bazén, tobogán, dětský koutek nebo beachvolejbalové hřiště.