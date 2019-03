Část obnovené plovárny u Jordánu v Táboře zmizela pod vodou

Když u břehu někdo postaví menší promenádu s posezením, předpokládá, že bude sloužit lidem. Jenže u táborského Jordánu na Sokolské plovárně v posledních dnech potěšila hlavně kachny. Místo skončilo pod vodou, což řadu obyvatel překvapilo a o nádrži v centru města se hned začalo debatovat.

V Jordánu však není mimořádné množství vody, které způsobilo vzedmutí hladiny, ta je vlastně v normálu. To by pak znamenalo, že se stala chyba při přestavbě plovárny. Ani tak to ale podle reakce radnice není. Na koupací sezonu má být prostor opět na suchu. Přesto současný stav budí rozpaky.

Část plovárny se bude pravděpodobně zaplavovat každoročně, a to až po sloupy osvětlení. Místní odbor životního prostředí vysvětluje, že v jarním období je potřeba zachytit co nejvíce vody, protože ta pak přes rok postupně ubývá.

Vodní nádrž Jordán Vznikla v Táboře v roce 1492 a její plocha je 51 hektarů. V poslední dekádě bylo zásadní její odbahnění, které začalo na konci roku 2011 vypouštěním a skončilo v roce 2014. Před touto akcí byl Jordán naposledy bez vody před 180 lety. Nákladní auta odvezla 262 tisíc kubíků bahna. Archeologové při akci objevili na dně například středověkou cihelnu. Při pracích se také provalila provizorní sypaná hráz, a zahynuly tak tisíce ryb.

„V průběhu minulého týdne až do středy 20. března docházelo k vypouštění rybníka Košín, který lovili rybáři. Současně s tím o víkendu vydatně pršelo, což spolu s táním sněhu ve vyšších polohách přineslo větší množství vody do Jordánu společně s vodou z Košína, takže došlo k překročení této hladiny,“ vysvětlila Jana Daňková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Táboře.

Potvrdila, že přísun vody je žádoucí. „V průběhu roku dochází všemi odběry a výparem k jejímu úbytku, takže v sezoně je pak výrazný pokles. Toto je na jaře jediný zdroj vody, který lze zachytit,“ pokračovala Daňková.

Nabídla i porovnání. V loňském roce došlo od dubna do září k poklesu hladiny o 1,85 metru. „A pak již není možné vodu doplnit,“ konstatovala.

Manipulaci má na Jordánu na starost podle pokynů odboru životního prostředí najatá firma. Odteď má voda už jen klesat, protože přítok bude minimální.

Změnit to samozřejmě mohou například nějaké vytrvalejší deště, ale prognózy podle odboru zatím nenaznačují, že by byl vody nadbytek, spíš naopak.

„Ano, tohle je normální hladina Jordánu. Pak ale nechápu, proč postavili tu promenádu, posezení a osvětlení takhle nesmyslně, aby se to každý rok zatopilo,“ upozornil jeden z obyvatel Martin Šíp. Hodně se na toto téma debatovalo také na facebookových stránkách Tábor - město našeho srdce, které mají téměř 12 400 členů.

Nová podoba plovárny jako celku je ovšem ceněná, a dokonce před dvěma lety získala v soutěži nových staveb nebo rozsáhlých obnov titul Presta za celkovou obnovu zchátralého stavu. Obhajuje ji i radní a bývalý starosta Jiří Fišer.

„Až bude doba koupání, bude už hladina níže a takzvaná promenáda bude na souši,“ sdělil. Podle něj je projekt dobře vymyšlený a na zaplavených dřevěných prvcích by neměla vzniknout škoda.

Dříve zchátralá plovárna se dočkala úprav po ještě zásadnější akci, kterou bylo odbahnění Jordánu mezi lety 2011 a 2014. Součástí bylo i vybudování hydraulického mechanizmu na regulaci nádrže a po odbahnění se rovněž zlepšil stav vody.

Problémy ale mělo vloni přírodní brouzdaliště pro děti, které je součástí plovárny na Jordánu. Tehdy ho někteří přirovnávali k žabinci. Mezi těmi nejmenšími si však získalo velmi rychle oblibu. Tělovýchovná zařízení města Tábora ho pak jako správce nechalo upravit.

Břehy Jordánu jsou volně přístupné a na části nábřeží jsou dřevěná mola a schody do vody. Na břehu pod sladovnou je i dopravní hřiště. Na opačné straně je pláž s kompletním zázemím, občerstvením, sociálním zařízením, sprchami a podobně.