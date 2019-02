Podlaha v jindřichohradeckém bazénu klouže. Plavci si odnášejí úrazy

I když si budete na vlhké podlaze dávat pozor, je možné, že si z návštěvy jindřichohradeckého bazénu odvezete bouli na hlavě. A to jen v lepším případě. V tom horším by to mohl být i otřes mozku.

Deset let od velké rekonstrukce tady mají lidé stále problémy s úrazy, které způsobuje kluzká podlaha. Zatímco někde už město dlažbu vyměnilo, jinde musejí návštěvníci dál dávat velký pozor.



„V Hradci to na bazénu klouže hrozně. Několikrát jsem tam spadla, když jsem tam chodila na plavecký kroužek. Mně se naštěstí nikdy nic vážnějšího nestalo, ale když tam jdu, tak jsem opatrná,“ vypráví patnáctiletá Natálie Šamanová, která sem dojíždí z nedaleké obce.

S kluzkou dlažbou tady lidé válčí dlouho. Před nedávnem odtud například odvezla záchranná služba starší ženu po pádu na hlavu.

„Problém je dlouhodobý. Sám tam chodím docela často s dětmi a pádů jsem viděl dost. Pozitivní je, že se s tím teď konečně začíná něco dít. Situace je dlouhodobě neřešená,“ myslí si zastupitel Ondřej Pumpr (Nezařazený), který odešel od koaliční strany SNK ED.

Do oprav se radnice pustila loni. Nahradila starou dlažbu za novou u plaveckého bazénu. V rekonstrukci zařízení, které navštěvuje v průměru 800 lidí denně, chce teď pokračovat.

„Letos plánujeme výměnu kolem dětského bazénu a částečně u relaxačního. Zbytek se neudělá, protože to nemá smysl. Nikdo tam nechodí a do budoucna tam plánujeme rozšíření bazénu,“ říká jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka (ČSSD).

Kluzká podlaha u relaxačního bazénu se však výměny letos nedočká. „Letos máme dva miliony na dlažbu a osvětlení u dětského bazénu. V případě relaxačního půjde 130 tisíc korun bez DPH na instalace protiskluzových prvků,“ upřesňuje místostarostka Magda Blížilová (ANO).

Na nebezpečnou podlahu si tak v jedné části areálu lidé budou muset dál dávat pozor. Podle některých návštěvníků není ani nutné udělat rychlý krok, aby tady člověk podklouznul.

„Viděl jsem i lidi, kteří šli úplně normálně, a podjelo jim to. Mělo se to začít dělat dřív. U jednoho z bazénů je to opravené perfektně. Kdyby to tak bylo u dětského i relaxačního, tak by to bylo super. Jezdí k nám lidé z Budějovic i Tábora a tohle je taková piha na kráse bazénu,“ myslí si Pumpr.

„Jsou tam všude cedule wet floor, ale to vždy nepomůže. Nedávno jsem viděl muže, který kolem takové cedule způsobně procházel, najednou mu podklouzly nohy a já už jen viděl, jak si jednu z nich kroutí pod tělem,“ popisuje zastupitel.

Radnice se ale do rekonstrukce dlažby u relaxačního bazénu zatím nepustí. Vedoucí odboru rozvoje potvrdil, že se nic takového na letošní ani nadcházející rok neplánuje, protože se zatím počítá s protiskluzovými prvky.

„Podlaha tam trochu klouže, to asi ano. Jsou tam ale protiskluzové prvky, které se ještě budou doplňovat. Tahle věc se řeší neustále. Já jsem si nechal vytáhnout čísla za poslední půlrok a byli tam asi čtyři ošetřovaní. Každé zranění je pochopitelně nepříjemné, ale tohle mi při návštěvnosti 300 tisíc za rok nepřipadá jako velké číslo,“ argumentuje jednatel Služeb města Jindřichův Hradec Ivo Ježek.

O úrazech z bazénu dobře ví zastupitel a lékař z anesteziologickoresuscitačního oddělení jindřichohradecké nemocnice Jaromír Kopřiva (Piráti), který má zkušenosti i z působení u záchranné služby.

„Po rekonstrukci byla špatná dlažba všude. Alespoň kondiční bazén má opravu za sebou. Opakovaně tam jsou pády, které doprovází především úrazy hlavy nebo poranění končetin. Předpokládám, že město nechce udělat dětský i relaxační najednou kvůli výpadku návštěvnosti,“ přemýšlí.

Jenže úprava dlažby není v plánech ani na rok příští. Jestli nakonec dojde na výměnu podlahy, mohou ukázat nadcházející měsíce nebo třeba jedno vážnější zranění.