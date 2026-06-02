V Českém Krumlově bourají most přes Vltavu, vodáci musejí lodě přenášet

Autor: ,
  8:39
Vysednout z lodi, vzít jí do rukou a jít. Vodáci, kteří nyní splouvají Vltavu, musejí v Českém Krumlově počítat s tím, že lodě nebo rafty vytáhnou z vody a ponesou je několik desítek metrů po břehu. Ve městě totiž začala rekonstrukce mostu u sídliště Plešivec a průjezd pod ním teď není bezpečný.

S lodí se vodáci v Krumlově musejí nyní chvíli proplétat mezi dělníky a stavebními stroji. „Je to docela kus, plné rafty se pronesou. Ale to vám Vltavu nemůže zkazit. Jsou i horší věci, ne?,“ usmíval se jeden z členů posádky, když za rekonstruovaným mostem opět nasedal do lodě.

„Jsme si vědomi omezení, které to vodákům v této oblíbené lokalitě přináší. O to důležitější je, aby most byl v dobrém stavu. Bezpečná varianta pro průjezd pod ním po dobu prací neexistuje, proto jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty,“ uvedla ředitelka Státní plavební správy Klára Kroupa Němcová.

Vodáci nyní musejí kvůli stavbě nového mostu v českokrumlovském Plešivci své lodě dost daleko přenášet. Stavba za 120 milionů potrvá až do konce prosince, doprava i chodci využívají provizorní vedlejší most. (26. května 2026)
Přenášení lodí je zajištěné na pravém břehu. Jinak je trasa sjízdná. Plné omezení skončí nejpozději 19. června. Po dokončení této části rekonstrukce bude průjezd v daném úseku umožněný speciálním tunelem, který tam postaví.

Most opravuje Jihočeský kraj, zaplatí zhruba 120 milionů korun. „Plánovali jsme ji dlouho. Technologicky ji není možné zvládnout mimo letní měsíce. Proto zasáhne i do vodácké sezony a pohyb lodí na řece to částečně ovlivní,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Most je přes 60 let starý a za tu dobu byl opravovaný jen jednou, v polovině 90. let. Současná rekonstrukce také změní jeho dispozici, bude širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty.

Práce na opravě potrvají do podzimu. Od druhé poloviny června však už budou moct lodě místem proplout. „Snažili jsme se to největší omezení dostat do období před prázdninami. Od 19. června bychom rádi zahájili druhou fázi rekonstrukce, kdy připravíme místo pro bezpečně proplutí po řece. Ale stále bude také existovat varianta i pro ty, kteří budou chtít loď přenést po břehu,“ uvedl hejtman.

