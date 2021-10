Prodali vstupenky, připravili tombolu, ale kvůli opatřením ples zrušili

Patří k vyhlášeným akcím, která zahajuje už léta plesovou sezonu v Národním domě v Prachaticích. Loni se ale kvůli pandemii covidu nekonal.

Teď už to vypadalo, že po roční odmlce naváže na tradici. Včelařský ples, který měl být 6. listopadu, ale nakonec i letos organizátoři zrušili. Důvodem jsou zpřísněná opatření, podle nichž budou muset návštěvníci hromadných akcí nosit respirátor nebo roušku.

„Mluvila jsem s hygienou a na základě jejího doporučení ples pořádat nebudeme. Moc mě to mrzí, měli jsme už kompletně připravený program, dávali jsme dohromady tombolu, vstupenky byly rozebrané. Ale zasedl výbor našeho svazu a shodli jsme se, že nemůžeme chtít po lidech, aby tančili v respirátorech. Na ples chodí starší lidi, byl by to obrovský problém,“ potvrdila Miroslava Prokešová, předsedkyně Včelařů Prachatice.

Svaz se obával hlavně případného postihu za nedodržení všech vládních nařízení. „Jsou nastavená pravidla a my jako organizátoři bychom nebyli schopní uhlídat 250 lidí, aby je dodržovali. Pokuta, která by následovala, by pro nás byla likvidační. Rozhodli jsme se pro zrušení akce ještě dřív, než přišlo další zpřísnění v podobě kontroly testů a očkování u návštěvníků. To už jsem si vůbec neuměla představit,“ vysvětlila Prokešová.

Narazila tak na fakt, že příchozí budou muset prokázat, že mají očkování proti covidu, negativní test či prodělali nemoc v posledních 180 dnech. Platnost PCR testů se navíc zkrátí ze sedmi dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na jeden den.

Podle Věry Houškové, ředitelky Kulturních a informačních služeb (KIS) města Prachatice, pod něž spadá i Národní dům, byli zatím včelaři jedinými, kdo zrušil připravovanou akci. Ale dodala, že se to může změnit.

„KIS není pořadatelem žádné z akcí, tak je to na zvážení každého z organizátorů. Předpokládám, že moc lidí ale na plesech respirátory nosit nebude, proto je možné, že se přidají další pořadatelé. Budou mít strach z postihu,“ podotýká Houšková.

Právě pronájmy prostor pro plesy tvoří pro kulturní střediska významnou část příjmů. „Když počítám jen plesy nasmlouvané do konce roku, jejich zrušení by pro nás znamenalo ztrátu kolem 150 tisíc korun. Tím, že jsme příspěvková organizace, víme, že nás nenechá město padnout, ale i tak je to zlé. V rozpočtu pro letošní rok jsme počítali se zisky, které nejsou. I programy, u nichž jsme očekávali příjem, dotujeme příspěvkem od města. A také rušíme akce, lidé na ně nechodí,“ naznačuje Houšková.

Dopředu kupovat lístky představuje riziko

A podobně mluví i ředitelé dalších kulturních zařízení v kraji. „Už přicházejí některé třídy a ruší termíny maturitních plesů. Zatím to není v zásadní míře, ale myslím, že to bude složité i v tomto směru. Rádi bychom plesovou sezonu aspoň částečně zvládli – kvůli nám, nájemníkům i studentům. Přicházejí o zásadní společenský zážitek, který si asi všichni pamatují celý život,“ upozorňuje ředitel budějovického Metropolu Petr Holba.

Dodává, že změnu přístupu lidí ke kultuře vidí i na prodeji vstupenek. V době před covidem chtěli mít jistotu, že je získají, teď s pořízením nespěchají.

„Dopředu kupovat lístky pro ně představuje i riziko. Nikdo neví, co bude za 14 dní. Pozorují také nárůst počtu nemocných a mají strach chodit do kolektivu v uzavřených sálech,“ ví Holba.

Skeptický je i ředitel píseckého Centra kultury Josef Kašpar. „Všechno směřuje k tomu, že kdo bude chtít chodit na akce, bude se muset nechat očkovat. Budeme se snažit dodržovat nařízená pravidla, ale nová omezení povedou k tomu, že lidé bez očkování si asi rozmyslí, jestli půjdou za kulturou a nechají se kvůli ní testovat,“ odhaduje Kašpar.

Připomíná, že omezení akcí tímto způsobem má dopad i na tržby restaurace, která platí v kulturním domě nájem.

„Pak je tu tlak na jeho snižování. I tímto způsobem tak přicházíme o peníze. Nehledě na to, že se teď dramaticky zvýšila cena energií. Akce typu maturitní ples, která trvá do ranních hodin, něco stojí. Pak je nárůst zásadní. Většinu jsme jich domlouvali začátkem října, kdy situace nebyla taková jako dnes. Máme je poměrně vyprodané, ale je otázka, jestli si to organizátoři nerozmyslí,“ zamýšlí se Kašpar.