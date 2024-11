Bazén v Táboře znovu otevřou až začátkem prosince, hotový měl být už v říjnu

Po půl roce uzavírky se do vnitřního bazénu v Táboře znovu vrátí plavci. Město otevře zrekonstruovaný areál plaveckého stadionu 2. prosince. Původně měla oprava skončit na konci října, termín ale posunuly nedostatky na původní konstrukci bazénové vany.

Komplikace zdraží opravu asi o osm procent proti původní částce, bude stát téměř 50 milionů korun. První plavci ho vyzkouší za dva týdny.

„Oprava se zpozdila kvůli nedostatkům u původní stavby, například kvůli výrazné křivosti bazénu. A protože čerpáme 33milionovou dotaci z Národní sportovní agentury (NSA), musíme dodržet přesné rozměry bazénu, aby to odpovídalo pravidlům Mezinárodní plavecké federace. Potřebovali jsme čas na to, aby betony více vyzrály. Zdržují nás vlastně technologické lhůty,“ uvedl Jan Benda, jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábor.

„Původní vana neměla žádnou hydroizolaci a obklady byly nalepené přímo do cementové vrstvy. Za provozu se tak hodně vody ztrácelo a to se projevilo na nahromaděné vlhkosti v podkladních betonových deskách. Vana byla také dost křivě uložená,“ přiblížil vedoucí projektu Michal Hryzák z Metrostavu DIZ.

Kromě 25metrové vany vnitřního bazénu se aktuální rekonstrukce týkala ochozů, prosklené fasády, podhledů a technologií. Je to druhá etapa modernizace plaveckého stadionu. Táborský bazén už v letech 2018 a 2019 uzavřela první část proměny. Město při ní nechalo postavit wellness centrum, obnovilo šatny, vstupní vestibul a dětský bazén. Tehdy do úprav investovalo 126 milionů korun.

Tábor uvažuje o tom, že by ještě zastřešil venkovní areál plaveckého stadionu a vytvořil tam krytý akvapark. „Ale to by byla investice kolem 400 milionů korun, což je opravdu velké sousto. Uvidíme, jaké budou finanční možnosti města,“ dodal Benda.

V Jindřichově Hradci chtějí stavět nový bazén

Rozšířit kapacitu na své plovárně plánuje i Jindřichův Hradec, konkrétně hodlá vedle stávající plovárny přistavět další 25metrový bazén v místě bývalých tenisových kurtů.

„Do stávajícího bazénu se nyní kvůli kapacitě nevejdou jak plavecká škola, částečně veřejnost i sportovní klub. Proto by bylo vhodné v budoucnu bazén rozšířit. Nebavíme se teď ještě o konkrétním projektu, ani o plánu provedení. Spíše je to na začátku celé nové myšlenky. Máme objemovou studii a víme, že se nám vejde rozšíření bazénu do stávajících prostor, kde jsou dnes nevyužívané tenisové kurty. Časově to vidím na rok 2027,“ řekl starosta Michal Kozár s tím, že město bude usilovat o dotaci z NSA.

Po zářijovém požáru bazénu v Českém Krumlově město připravuje architektonickou studii nového akvacentra a venkovního koupaliště. Tu za 2,1 milionu korun tvoří sdružení firem VMS projekt a Relaxsolution. Při tvorbě vychází z původní studie proveditelnosti na nový bazén z roku 2018, hotová má být do příštího ledna.

„Je prvním stupněm projektové dokumentace, kde se určí základní umístění projektu, celková podoba a dispozice. V další fázi nastane buď výběrové řízení na dodavatele jen projektové dokumentace, či výběr dodavatele v režimu design and build,“ řekl místostarosta Zbyněk Toman. Výstavba by trvala do konce roku 2027 s přípravou a zahájením provozu do poloviny roku 2028.

Naději na nový bazén neztrácejí ani v Písku. Město totiž v únoru vypsalo již čtvrté výběrové řízení na stavitele areálu pod lesnickou školou. Na listopadovém jednání radní schválili jako vítěze soutěže sdružené společnosti Hochtief a Edikt s nabídkovou cenou 388 milionů korun bez daně.

„Vzhledem k tomu, co s bazénem bylo, nechci nikomu dávat naději, dokud není podepsaná smlouva. Je pravda, že jsme v plánování daleko, ale ještě nemáme vyhráno,“ reagoval starosta Michal Čapek.