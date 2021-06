Oprava střechy budějovické plovárny začne nejdříve za rok. Zatéká do ní

Šéf Sportovních zařízení města Tomáš Novák na podzim zpracuje souhrnnou zprávu a předá ji investičnímu odboru města. Teprve poté naplánují opravu.

„Máme podezření, že všude nezatéká jen dešťová voda, ale také tam kondenzuje pára. Tepelná izolace už je tam zcela vyžilá, což je logické s ohledem na stáří budovy. Plyne z toho, že budeme muset sáhnout do celé střechy,“ přiblížil náměstek primátora Petr Holický.

Ujistil, že minimálně ještě rok potrvá, než bude možné zahájit samotné práce, může to být i o další měsíce déle. Do té doby tak bude stadion v provozu. „Projektová příprava i samotné řízení na opravu budou náročné,“ navázal. Náměstek primátora Ivo Moravec pak zdůraznil, že akci už nelze dál odkládat. „Víme, že pět lan není v dobrém stavu,“ přidal.

MF DNES už na tyto problémy opakovaně upozorňovala, naposledy v dubnu. Už vloni v létě objekt kontroloval statik, aby vyloučil možné ohrožení. „Od stropu stéká nahnědlá voda, která na omítce zanechává nevzhledné stopy a zároveň tam ničí i kachličky,“ popsal už dříve Novák.

Existuje několik scénářů rekonstrukce, každý vychází ze stupně poškození a rozsahu oprav. Mohlo by to trvat 14, 18 nebo i 24 měsíců. To se však bude řešit až podle finálního projektu.

Plavecký stadion v Českých Budějovicích ministerstvo kultury v roce 2017 prohlásilo za kulturní památku. Navrhl ho uznávaný architekt Bohumil Böhm, areál funguje od roku 1971. Výjimečnost stavby spočívá v její technicky náročné konstrukci zavěšené lanové střechy.