Písek opět slibuje zahájit stavbu bazénu, projekt je rok od roku dražší

Radní na svém mimořádném zasedání před koncem roku 2021 rozhodli o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce. Důvodem je přes 270 námitek proti dokumentaci. Ke zrušení se přiklonili na podnět administrátora.

„Neustále chodily námitky, které musíme ze zákona vypořádávat. Donekonečna bychom vysvětlovali, proč nemáme inflační doložku a špatně nastavenou cenu. Stanovovali jsme ji před rokem a půl a ceny se za tu dobu posunuly úplně jinam,“ naráží místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) na fakt, že část dotazů směřovala k projektové dokumentaci a část například ke stanovené maximální přípustné výši nabídkové ceny.

V současnosti je částka na bazén zastropovaná na 380 milionech korun bez daně.

„Navyšovali jsme předpokládanou sumu o deset procent, jenže ceny šly výš v průměru o dvacet. Chceme aktualizovat rozpočet a vypsat zakázku znovu co nejdříve. Nechceme přijít o přislíbenou dotaci 90 milionů z Národní sportovní agentury. Ve hře je i Krajský investiční fond, kde bychom mohli žádat o 30 milionů. Ani případné navýšení by nemuselo být s těmito dotacemi tak drastické,“ uvažuje Trambová.

V lednu chce město dokumentaci upravit, vrátit do ní například i tobogán, který se měl soutěžit zvlášť, a zastupitelé by měli dostat materiál na stůl hned na prvním zasedání 2. února.

„Nejlepší by bylo cenu nezastropovat a vymínit si například, že zastupitelstvo má ještě definitivní možnost rozhodnout. Ale to zatím jen spekuluji,“ míní Trambová.

„Budeme občanům pro smích“

Už teď je ale jasné, že materiál nenadchne hlavně opozici. Jedním z těch, kteří jsou dlouhodobě proti výstavbě bazénu pod lesnickou školou, je Lukáš Nebes (ANO).

„Veřejnost už téma bazénu jen rozčiluje, stálo to spoustu peněz a ještě se nekoplo. Přikláním se k variantě vyhlásit místní referendum, provést opravy stávajícího plaveckého bazénu a upustit od tohoto megalomanského projektu,“ říká Nebes a připomíná, že projekt začínal jako malý plavecký bazén do 250 milionů korun. „A dnes je cena mnohem vyšší. Obávám se, že i s dotacemi se můžeme nakonec dostat k půlmiliardě,“ míní.

A bazén na jiném místě si umí představit i pirát Josef Soumar. „V minulosti jsme doporučovali a podpořili usnesení umístit bazén spolu se sportovní halou do areálu bývalých Žižkových kasáren, které se nyní začínají architektonicky tvořit. Dlouhodobě nepodporujeme bazén pod lesnickou školou, máme výhrady k zadávacímu i výběrovému řízení a myslím, že to nepodpoříme,“ naznačuje.

Současně ale dodává, že osobně si umí představit, že by názor změnil. „Pokud by někdo řekl, že se pod lesnickou školou dá opravdu postavit za 380 milionů korun, jsou vyřešené všechny dotazy a vše je tak, jak má být, jsem ochotný to podpořit, protože v kasárnách se bude projektovat dalších deset let a budeme občanům Písku pro smích,“ uvažuje Soumar.

V rozpočtu pro rok 2022 zastupitelé vyčlenili na nový bazén 182 milionů korun. I přes současné problémy se tak jedná o největší plánovanou investici.

Potíže s domem pro seniory

Problémy provázejí i druhou největší investici příštího roku - stavbu pobytového zařízení pro seniory v Sovově ulici, na níž je na příští rok vyčleněno 90 milionů.

Také u této zakázky bude město vypisovat nové zadávací řízení. V prvním se nepodařilo vybrat zhotovitele, protože nabídkové ceny přesahovaly stanovený finanční limit bezmála 185 milionů korun.

„Všechny firmy se teď snaží dotlačit zakázky do vyšší cenové úrovně. Buď zvýšíme cenový limit, nebo bude bez limitní ceny s tím, že si zastupitelstvo vyhradí schválit finální zakázku. V obou případech je pravděpodobné, že se o něco navýší její výsledná hodnota,“ uvádí místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL).

Město má na tuto akci přislíbenou dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí necelých 60 milionů korun.

„O tu jsme nepřišli, nejsme jediné město s podobnými problémy. Ani ostatním žadatelům se nedaří zakázky vysoutěžit, takže nám posunuli termín do poloviny příštího roku. Budeme zřejmě žádat ještě o 30 milionů z Krajského investičního fondu,“ dodává Hladík. I tento materiál zřejmě dostanou zastupitelé na stůl hned na únorovém zasedání.