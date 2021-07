Od silnic zvěř vyženou zvukové a pachové plašiče. Budou na 27 kilometrech

Když před časem vběhl na mezinárodní silnici E55 nedaleko Budějovic 180kilový divočák, byla z toho velmi vážná nehoda a zranění turisté z Rakouska. Srážek vozidel se zvěří jsou přitom každoročně v regionu tisíce, nejvíce se srnčí a právě prasaty.

Třeba na E55 směrem z Budějovic k hranicím by jich však mělo nyní výrazně ubýt. U krajnic totiž nainstalují dva nové typy plašičů. Zatím je v Česku mají jen v Ústeckém kraji a nyní jsou i na jihu Čech. První je opticko-elektronický a druhý opticko-pachový.

„Vybrali jsme 12 úseků. Na silnice prvních tříd dáme ty elektronické. Když ho zasáhne světlo automobilu, začne vydávat vysokofrekvenční zvuk, který zvířatům vadí, a začne blikat. Životnost má přibližně osm let a je vybavený solární baterií. Je tedy bezúdržbový,“ upřesnila Veronika Królová, koordinátorka projektu z úřadu Jihočeského kraje.

Druhý typ zařízení má zvěř plašit pomocí odrazek a pachového koncentrátu. Plochy jsou různě zbarvené tak, aby vrhaly co největší spektrum barev v různých úhlech a odradily zvěř od vstupu na silnici.

Dohromady nechá nyní kraj ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR rozmístit 1 100 plašičů a počítá s tím, že budou časem další přibývat. Na jeden kilometr je zapotřebí instalovat 40 kusů. Náklady na takový úsek jsou 68 tisíc korun u elektronického typu a 10 tisíc u pachového.

Ředitel jihočeské policie Luděk Procházka při čtvrtečním představení projektu upozornil, že jen na jihu Čech se ročně stane kolem 2 300 nehod, kdy se auto srazí se zvěří.

„A to je jen oficiální číslo. Všechny incidenty samozřejmě nejsou nahlášené. Někteří statistici proto odhadují, že srážek může být celkově až dvojnásobek,“ uvedl Procházka.

Jihočeský kraj počítá, že do projektu zkusí zapojit také pojišťovny a BESIP. „Vstoupíme s nimi do jednání ohledně financování. Vynaložené náklady by tak nezůstaly pouze na hejtmanství,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Doplnil, že prozatím se podaří osadit plašiče na 27 kilometrů silnic. „Troufám si říct, že kdyby se postupně podařilo snížit počet srážek o 30 procent, bylo by to skvělé číslo. Teď nevím, jestli jsem to nepřehnal, ale uvidíme po vyhodnocení,“ podotkl dále Hroch.

Přesná místa, kde budou nová zařízení umístěna, nechtěli zástupci kraje zveřejňovat. Důvod je prostý, mají obavy, aby některé z nich někdo neukradl. Na severu Čech se to bohužel stalo.

Důležité pak také bude, aby si zvěř na plašiče časem příliš nezvykla, u modrých odrazek, které vrhají světlo do polí, k tomu došlo a už nejsou tak efektivní jako na začátku.