V Plané mají nový most přes Lužnici, kraj ho postavil za 222 milionů

„Je to dopravně hodně důležitá stavba, protože další mosty jsou odtud poměrně daleko,“ zdůraznil starosta Jiří Rangl Plané nad Lužnicí, kde žije necelých pět tisíc obyvatel.

Práce měly na starost společnosti Colas a Firesta-Fišer, Jihočeský kraj jako investor a majitel za ně zaplatil 222 milionů korun. Nový obloukový most přes řeku Lužnici je dlouhý 82 metrů a je vyztužený například ocelovým trámem.

Projektanti se snažili, aby moc nevyčníval a zapadl do okolí. Nejvyšší bod je tak jen 5,6 metru nad vozovkou. Po obou stranách jsou chodníky, které díky zvýšenému zábradlí splňují parametry i pro jízdu cyklistů.

Součástí stavby, kterou slavnostně otevřeli minulý pátek, bylo vybudování ještě jednoho menšího mostu, který přímo navazuje na ten hlavní a je blíže k centru, měří přes 30 metrů a překlenuje náhon vodní elektrárny.

„Technicky nejnáročnější na celé akci bylo vybudování 123 metrů dlouhého kolektoru pro kabely a rozvody, který jsme stavěli asi pět metrů pod běžnou hladinou řeky,“ doplnil Jakub Vodňanský, stavbyvedoucí Colasu. V okolí ještě budou přibližně dva měsíce pokračovat některé práce, například na zpevnění břehů.

V Jihočeském kraji aktuálně pokračují práce na rozsáhlé opravě i dalšího mostu, a to v Týně nad Vltavou. Důvodem pro jeho celkovou rekonstrukci byl špatný technický stav. Při opravě dělníci vymění celou mostovku. Také zde mají řidiči a chodci k dispozici provizorní stavbu. Práce mají být hotové příští rok na začátku léta a Jihočeský kraj jako investor za ně zaplatí přibližně 250 milionů.

Provizorní most je průjezdný pro osobní auta do 3,5 tuny. Větší vozidla do 7,5 tuny jezdí přes Vltavu po objížďce vedoucí přes Hněvkovickou přehradu. Řidiči kamionů musejí Týn objíždět po trase buď přes Podolský most na Písecku, nebo přes České Budějovice.

V Budějovicích dosluhuje most Kosmonautů

A v Budějovicích kraj připravuje novou stavbu přes řeku Malši na jedné z nejvytíženějších silnic v Mánesově ulici. Hejtmanství na jaře vyhlásilo i architektonickou soutěž. Demolice mostu Kosmonautů z roku 1959 začne nejdříve v roce 2025.

„Je ve špatném technickém stavu, musí se nahradit novým, po všech stránkách funkčním a reprezentativním. Proto vítám, že výsledná podoba vzejde z architektonické soutěže a zajistíme tak stavbu, která bude ozdobou města,“ řekl před nedávnem náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Současný most má sice za sebou několik oprav, ale rezaví a poškozený je i beton. „Má nízkou zatížitelnost a nedostatečný profil průtoku,“ vysvětlil Klíma důvody k odstranění.

Výsledky soutěže by měla veřejnost znát do konce roku, pak bude následovat projektová příprava. Stavět se začne až po dokončení dálnice kolem Budějovic a dalších dopravních staveb, aby měli řidiči k dispozici více objízdných tras.

Hejtman Martin Kuba ještě zmínil, že kraj má podle statistik mosty v druhém nejlepším stavu mezi kraji. Lépe jsou na tom jen na Karlovarsku. „Ročně na jejich údržbu a opravy vynaložíme stamiliony,“ doplnil.

Jejich seznam a stav je v takzvané bílé knize a k opravám se přistupuje vždy podle stavu od těch nejhorších. Kraj také plánuje úplně nový, který překlene Vltavu v Budějovicích nedaleko papíren v Rožnově.