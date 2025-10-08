Sládek. To je v každém pivovaru jedna z nejdůležitějších postav. Platilo to před dvěma sty lety, platí to pořád i dnes. Za zlepšujícím se Samsonem stojí šestačtyřicetiletý Radim Lavička. V prvním budějovickém pivovaru začínal před čtvrt stoletím na sladovně. Postupně se vypracoval až na sládka.
„Ale úspěchy nejsou samozřejmě jen moje zásluha, pracuji s týmem lidí, bez nich bychom na ocenění nedosáhli,“ říká skromně sládek.
Lidově se říká, že jste v pivovaru začal pracovat od píky. Jak to tedy přesně bylo?
Docela náhodně, vlastně díky inzerátu. Prvního listopadu v roce 2000 jsem sem nastoupil oficiálně, když si mě vybral tehdejší sladmistr, pan Novák, a nastoupil jsem na naši humnovou sladovnu. To znamená, že jsem tady začal pracovat úplně od lopaty, od vidrovačky, což je dřevěná sladovnická lopata. Na sladovně jsem byl zhruba rok a půl. A potom jsem byl povýšen na spilku, kde kvasilo pivo v otevřených kádích, a následně jsem šel pracovat na varnu. To je klasické pivovarnické kolečko. A v roce 2006 jsem se stal mistrem varny, do toho jsem ještě začal studovat pivovarskou školu v Praze na Podskalské a od srpna 2017 jsem se stal nakonec sládkem.
Pivo Samson je v současnosti na vysoké úrovni a můžeme být na něj pyšní. Letos jsme například vyhráli nejlepší desítku v celé republice.