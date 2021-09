Pivovar postavený v roce 1590 Vilémem z Rožmberka opraví za sto milionů

Zchátralý pivovar v Rožmberku nad Vltavou koupil podnikatel Martin Neudörfl od státu v roce 2016. V aukci za něj zaplatil 1,94 milionu korun.

Společně se synem začali připravovat jeho rekonstrukci, sháněli potřebná povolení. A v neděli se slavnostně pustili do oprav. Otevřít chtějí koncem příštího roku. Pivem pak plánují zásobovat celé Lipensko.

„Naším cílem je úplná obnova vaření piva, hostince i slavného hotelu, včetně rozšíření výroby o pekárnu, čokoládovnu a lihovar spolu se zřízením ústřední prodejny regionálních produktů,“ nastiňuje vizi podnikatelského záměru Martin Neudörfl mladší.

Spuštění provozu ale bude předcházet rozsáhlá rekonstrukce. Pivovar vybudovaný roku 1590 Vilémem z Rožmberka a v 70. letech 19. století přestavěný hrabaty Buquoy už má svou slávu dávno za sebou.

Za první republiky v budově sice sídlil vyhlášený hotel Český dům, kde se rekreovala mimo jiné i Milada Horáková s rodinou, ale od roku 1948 objekt chátral. Budova byla postupně lidovým domem, ubytovnou, restaurací a diskotékou.

Materiál z dob prvorepublikových stavebních úprav tak budou Neudörflovi teprve odstraňovat. „Hodně tam toho popadalo a v základech je spousta suti. To všechno musí pryč,“ popisuje Neudörfl mladší.

První a významnou etapou kompletní obnovy proto budou právě bourací a vyklízecí práce. Ty provede Povltavská stavební společnost, která vyhrála výběrové řízení.

Myslí i na obnovu hradní stráže v Krumlově

Celkovou rekonstrukci vyčíslenou na sto milionů korun se chystá investor Martin Neudörfl starší hradit z vlastních zdrojů a z přidělených dotací z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Přestože je harmonogram obnovy objektu podle slov investorova syna poměrně napěchovaný, s jejím dokončením v závěru roku 2022 se počítá.

Následným zahájením nejen výroby piva, ale také lihovaru, čokoládovny nebo pekárny má dojít k významnému rozšíření regionální produkce.

Neudörflovi počítají s tím, že výrobky budou dodávat i do vlastních hotelů a restaurací přímo v Rožmberku nad Vltavou. Oslovit by ale chtěli zejména odběratele v širokém okolí i mimo něj.

Roční výstav pivovaru může podle současných odhadů dosahovat až osmi tisíc hektolitrů piva. Což je například ve srovnání s českokrumlovským pivovarem čtyřikrát tolik.

„To nám umožní, abychom mohli zohledňovat poptávku a zároveň si trochu hrát. To znamená vymýšlet výrobu piva podle toho, co bude komu chutnat nebo co kdo bude zrovna potřebovat. Můžeme pak vařit pivo zákazníkům přímo na míru,“ odhaduje Neudörfl mladší.

Zajímavostí je i to, že z části zisku plánovaného pivovaru chtějí Neudörflovi financovat také obnovu a fungování hradní stráže v Českém Krumlově. Jedná se o takzvanou Schwarzenberskou granátnickou gardu, kterou Neudörfl mladší založil a jejímž je hejtmanem.

Rožmberk záměr úspěšného podnikatele a jeho syna vítá. „Jedná se o jednu z výrazných dominant města. Aktivně jsme spolupracovali již v průběhu přípravy projektu a Martin Neudörfl má naši plnou podporu. Jde o jeden z projektů, který by mohl rozšířit striktně letní turistickou sezonu i na jaro a podzim,“ říká starosta Bohuslav Čtveráček.

I město dříve zvažovalo koupi nemovitosti. Náklady na opravu ale byly příliš vysoké a bezúplatný převod od státu byl podmíněný nekomerčním využitím.