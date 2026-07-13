Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jindru chválil i host z Ameriky. V Jindřichově Hradci po 60 letech opět vaří pivo

Autor:
  16:39
Pivovar v Jindřichově Hradci po 60 letech zase vaří pivo. Radnice chátrající areál opravila za více než půl miliardy korun a nabídla ho k pronájmu. Jednou z podmínek bylo, že název piva bude spojený s městem. Při přestavbě podlahy náhodou objevili sklepení, kde bude vinotéka.
Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno Jindra.
V Jindřichově Hradci otevřeli opravený pivovar.
Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno Jindra.
Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno Jindra.
Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno Jindra.
17 fotografií

„Zatím to jde, uvidíme po třetím,“ vtipkuje pan František u výčepu nově otevřené Restaurace Smetana v opraveném zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci, když ochutnává první doušky dvanáctky z pivovaru Jindra. Ten se rovněž nachází v rozsáhlém areálu.

Spolu s ním dorazil na pondělní slavnostní otevření pro veřejnost i Brian Thomas z amerického státu Mississippi. Město na východě kraje navštěvuje pravidelně a považuje ho za svůj druhý domov. Pokaždé se sem prý těší a letos už zde strávil měsíc a půl.

„Moc dobrý,“ glosuje v češtině první dojmy z ležáku. „Je to perfektní místo v samém srdci města. Lidé sem mohou přijít, vidět historii a užít si dobré pivo,“ hodnotí i prostředí, které v sobě kombinuje právě historii s moderními prvky.

Pivo pro hosty restaurace připravuje i sládek Matěj Masař. „Vaříme tu teď zhruba měsíc a půl. První várky už jsou v hospodě v tancích,“ přibližuje. Denně prý zvládnou 23 hektolitrů mladiny. „Vaříme dvojvárky pro naplnění toho tanku. Takže jedna várka má kolem 45, 46 hektolitrů, jak to zrovna vyjde,“ dodává.

Plán: osm tisíc hektolitrů za rok

Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jméno piva bylo spojené s městem, nese proto název Jindra. Pivovar a restauraci provozuje společnost Kapitán JIH, která dodala technologie a vybavení za desítky milionů korun.

„S kolegou jsme se bavili už mnoho let, že bychom chtěli v Hradci vařit pivo, protože tady byla dlouholetá tradice. A když přišla tato příležitost, byla to jasná volba,“ říká pro ČTK investor Oliver Dlouhý, který založil vyhledávač letenek Kiwi.com. Kapacita umožňuje uvařit osm tisíc hektolitrů za rok, letos počítají s výrobou tří tisíc hektolitrů.

OBRAZEM: Jako v katedrále. Po 60 letech začne Jindřichův Hradec zase vařit pivo

Na otevření restaurace v půl jedenácté dopoledne čekal zástup zhruba dvou desítek lidí. Jakmile dostali pokyn, vyrazili si hledat místo v moderním interiéru nebo na terase. Někteří se spokojili s venkovním výčepem a lavičkami.

Hosty vítal tým manažera Lukáše Filipa. „Otevřeli jsme zařízení o dvou stech místech s regionální kuchyní, moderními technikami, skvělým vinným servisem a důrazem na pivovar,“ komentuje pro iDNES.cz.

Restaurace je zatím ve zkušebním provozu. Stále tak ladí různé detaily. „Prostor je komplikovaný v tom, že jsou tu původní klenby, něco je zalité železobetonem a ne úplně dobře tady funguje signál,“ líčí. To se dotýká například provozu platebních terminálů.

Prostředí nové restaurace popisuje i architekt a místní rodák Jan Klaška. Historické klenby zůstaly obnažené i s pozůstatky ohněm zakouřených nástěnných maleb. Zdobí je ale originální lustry a světla, přímo na míru restauraci je vytvořena pípa ve tvaru varhan.

„My tam vkládáme sofistikovaný, na první pohled rozpoznatelný design, který se žádným svým obsahem nedotýká toho historického objektu, ale funguje tam jako vložené šperky,“ uvádí pro ČTK.

V Jindřichově Hradci do dvou let opraví pivovar, nájemce hledají už teď

Restaurace se jmenuje Smetana po hudebním skladateli, který v budově strávil část dětství. Jeho otec pracoval jako sládek v pivovaru. Mladý Bedřich také v Jindřichově Hradci utrpěl úraz, který zřejmě způsobil jeho pozdější ohluchnutí. Opravu Smetanova domu, který s pivovarem sousedí, město v současnosti připravuje.

Tajemná část

Při přestavbě podlahy pivovaru objevili náhodou i sklepení. „Předpokládá se, že to, co tady vidíme, tak není úplně celý komplex. Ten možná zasahuje a napojuje se na katakomby, které jsou umístěné pod muzeem,“ poodkrývá Klačka pro iDNES.cz.

Ve sklepení brzy plánují vytvořit vinotéku až se třemi tisíci lahvemi. Lidé si tak budou mít možnost katakomby projít a ochutnat víno.

Starosta města Michal Kozár počítá se slavnostním otevřením celého objektu 11. září. Ani on o sklepu nevěděl a v historických záznamech o něm nebyly zmínky. Nyní dokončují akustickou část sálu, který se v objektu nachází, v červenci a srpnu očekávají doručování mobiliáře.

„Celková částka za přestavbu se pohybuje kolem 512 milionů korun bez DPH,“ sděluje. Zhruba 240 milionů z toho pokryly dotace. Město zámecký pivovar z 16. století koupilo v roce 2016 a hledalo pro něj využití. Objekt dlouho chátral, což umocnil požár v roce 2011. Na opravách pracují od roku 2024.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

V Českých Budějovicích hořel plyn, plameny šlehaly do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Hasiči zasahují na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích, kde hoří propojka...

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích v soboru ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Policisté případ...

Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček

Antonín Vaníček z Jablonce na předzápasové rozcvičce.

Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...

Na D3 havaroval kamion a převrátil se, překládka opět blokuje směr do Prahy

Kamion havaroval na 91. kilometru dálnice D3. (13. července 2026)

Na dálnici D3 na Táborsku havaroval v pondělí kolem poledne kamion. Pro zraněného řidiče vzlétl vrtulník záchranářů. Směr na Prahu byl dočasně uzavřený, posléze se začalo jezdit jedním pruhem....

13. července 2026  13:02,  aktualizováno  16:56

Jindru chválil i host z Ameriky. V Jindřichově Hradci po 60 letech opět vaří pivo

Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno...

Pivovar v Jindřichově Hradci po 60 letech zase vaří pivo. Radnice chátrající areál opravila za více než půl miliardy korun a nabídla ho k pronájmu. Jednou z podmínek bylo, že název piva bude spojený...

13. července 2026  16:39

Řidič se lekl sarančat a havaroval. Hmyz vypustil opilý spolujezdec ze sáčku

Spolujezdec vypustil ve voze sarančata, řidič se lekl a havaroval. Kuriózní...

Ke kuriózní nehodě vyjížděli v neděli večer policisté i záchranáři k Hluboké nad Vltavou. Zavinil ji špatný vtip opilého spolujezdce, který ve voze vypustil sarančata. Řidič se lekl a sjel autem mimo...

13. července 2026  13:56

Těžba živce u Borovan dostala povolení od kraje, ale lidé lom stále odmítají

V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna...

Firma zmenšila na polovinu dobývací prostor v lesích poblíž Borovan, ale odpor proti lomu dál trvá. Petici podepsalo 3,5 tisíce lidí. „Naše připomínky nevedly k úpravám záměru, které by dostatečně...

13. července 2026  9:29

Hasiči likvidují požár lesa u Kocelovic na Strakonicku, celkově jedenáctý za víkend

Jihočeští hasiči likvidují v pořadí již jedenáctý požár v přírodním prostředí...

Jihočeští hasiči zasahují již u jedenáctého požáru za tento víkend. Momentálně je zaměstnává požár lesa u Kocelovic na Strakonicku. Hoří nízký porost na ploše padesátkrát sto metrů.

12. července 2026  19:21

Při nehodě na Táborsku zemřel padesátiletý motorkář. Nezvládl předjíždění

Ilustrační snímek

Řidič motorky v neděli před 17. hodinou zemřel při nehodě u Zhoře na Táborsku. Nezvládl v zatáčce předjíždění vozidla a vyjel mimo silnici.

12. července 2026  19:04

Úrazy z trampolín nejsou běžné. Hrozí zásah růstové chrupavky, říká výjezdový lékař

Premium
Tiskový mluvčí jihočeské ZZS a její lékař Vojtěch Míra slouží na středisku v...

Koupání, extrémní sporty či velká vedra, výlety po horách, dětské tábory a mnoho dalších aktivit. To vše patří k letním prázdninám. Souvisí s tím také úrazy a nehody, někdy bohužel i ty vážné. Také...

12. července 2026

V Českých Budějovicích hořel plyn, plameny šlehaly do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Hasiči zasahují na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích, kde hoří propojka...

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích v soboru ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Policisté případ...

11. července 2026  9:39,  aktualizováno  14:21

Vacovští mají evropské stříbro. Ocenili nás téměř jako raritu, říká starosta obce

Vacov obstál v konkurenci evropských obcí a získal v stříbro. Znamená, že se...

Vacov na Prachaticku uspěl i v evropské soutěži o Vesnici roku. Získal stříbro v kategorii, která hodnotí kvalitu života, rozsah služeb, zapojení obyvatel a celkový rozvoj. Po výhře v celostátním...

11. července 2026  11:34

Populární labutí rodince zbyla jen tři mláďata. Jedno zachránila žena, další zmizela

Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.

Už jen o tři mláďata se stará labutí pár na rybnících na okraji Litvínovic u Českých Budějovic. Jedno zraněné se zotavuje v záchranné stanici při hlubocké zoo, tři další se zřejmě stala kořistí...

10. července 2026  15:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obchvat jako úleva. Ve Volarech vyhlásí referendum, v Sedlici začnou stavět

Město Husinec v podhůří Šumavy. Rodiště Mistra Jana Husa čeká na stavbu...

V Husinci na Prachaticku už vyhlíží stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět v příštím roce. Záměr řeší i nedaleké Volary, které také leží na...

10. července 2026  12:10

Táborsko vstřebává odmítnutí postupu: Zklamaní jsme byli. Ale trvalo to jen krátce

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Miloslav...

Naději brzy vystřídalo zklamání. Řada táborských hráčů a fanoušků se už minulý týden viděla v první lize. Fotbalový klub dostal možnost nahradit Karvinou, která byla vyřazena kvůli korupčnímu...

10. července 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.