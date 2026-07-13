„Zatím to jde, uvidíme po třetím,“ vtipkuje pan František u výčepu nově otevřené Restaurace Smetana v opraveném zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci, když ochutnává první doušky dvanáctky z pivovaru Jindra. Ten se rovněž nachází v rozsáhlém areálu.
Spolu s ním dorazil na pondělní slavnostní otevření pro veřejnost i Brian Thomas z amerického státu Mississippi. Město na východě kraje navštěvuje pravidelně a považuje ho za svůj druhý domov. Pokaždé se sem prý těší a letos už zde strávil měsíc a půl.
„Moc dobrý,“ glosuje v češtině první dojmy z ležáku. „Je to perfektní místo v samém srdci města. Lidé sem mohou přijít, vidět historii a užít si dobré pivo,“ hodnotí i prostředí, které v sobě kombinuje právě historii s moderními prvky.
Pivo pro hosty restaurace připravuje i sládek Matěj Masař. „Vaříme tu teď zhruba měsíc a půl. První várky už jsou v hospodě v tancích,“ přibližuje. Denně prý zvládnou 23 hektolitrů mladiny. „Vaříme dvojvárky pro naplnění toho tanku. Takže jedna várka má kolem 45, 46 hektolitrů, jak to zrovna vyjde,“ dodává.
Plán: osm tisíc hektolitrů za rok
Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jméno piva bylo spojené s městem, nese proto název Jindra. Pivovar a restauraci provozuje společnost Kapitán JIH, která dodala technologie a vybavení za desítky milionů korun.
„S kolegou jsme se bavili už mnoho let, že bychom chtěli v Hradci vařit pivo, protože tady byla dlouholetá tradice. A když přišla tato příležitost, byla to jasná volba,“ říká pro ČTK investor Oliver Dlouhý, který založil vyhledávač letenek Kiwi.com. Kapacita umožňuje uvařit osm tisíc hektolitrů za rok, letos počítají s výrobou tří tisíc hektolitrů.
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Na otevření restaurace v půl jedenácté dopoledne čekal zástup zhruba dvou desítek lidí. Jakmile dostali pokyn, vyrazili si hledat místo v moderním interiéru nebo na terase. Někteří se spokojili s venkovním výčepem a lavičkami.
Hosty vítal tým manažera Lukáše Filipa. „Otevřeli jsme zařízení o dvou stech místech s regionální kuchyní, moderními technikami, skvělým vinným servisem a důrazem na pivovar,“ komentuje pro iDNES.cz.
Restaurace je zatím ve zkušebním provozu. Stále tak ladí různé detaily. „Prostor je komplikovaný v tom, že jsou tu původní klenby, něco je zalité železobetonem a ne úplně dobře tady funguje signál,“ líčí. To se dotýká například provozu platebních terminálů.
Prostředí nové restaurace popisuje i architekt a místní rodák Jan Klaška. Historické klenby zůstaly obnažené i s pozůstatky ohněm zakouřených nástěnných maleb. Zdobí je ale originální lustry a světla, přímo na míru restauraci je vytvořena pípa ve tvaru varhan.
„My tam vkládáme sofistikovaný, na první pohled rozpoznatelný design, který se žádným svým obsahem nedotýká toho historického objektu, ale funguje tam jako vložené šperky,“ uvádí pro ČTK.
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Restaurace se jmenuje Smetana po hudebním skladateli, který v budově strávil část dětství. Jeho otec pracoval jako sládek v pivovaru. Mladý Bedřich také v Jindřichově Hradci utrpěl úraz, který zřejmě způsobil jeho pozdější ohluchnutí. Opravu Smetanova domu, který s pivovarem sousedí, město v současnosti připravuje.
Tajemná část
Při přestavbě podlahy pivovaru objevili náhodou i sklepení. „Předpokládá se, že to, co tady vidíme, tak není úplně celý komplex. Ten možná zasahuje a napojuje se na katakomby, které jsou umístěné pod muzeem,“ poodkrývá Klačka pro iDNES.cz.
Ve sklepení brzy plánují vytvořit vinotéku až se třemi tisíci lahvemi. Lidé si tak budou mít možnost katakomby projít a ochutnat víno.
Starosta města Michal Kozár počítá se slavnostním otevřením celého objektu 11. září. Ani on o sklepu nevěděl a v historických záznamech o něm nebyly zmínky. Nyní dokončují akustickou část sálu, který se v objektu nachází, v červenci a srpnu očekávají doručování mobiliáře.
„Celková částka za přestavbu se pohybuje kolem 512 milionů korun bez DPH,“ sděluje. Zhruba 240 milionů z toho pokryly dotace. Město zámecký pivovar z 16. století koupilo v roce 2016 a hledalo pro něj využití. Objekt dlouho chátral, což umocnil požár v roce 2011. Na opravách pracují od roku 2024.