Pivovar měl naopak loni už třetí rok po sobě rekordní výstav, uvařil 1,945 milionu hektolitrů piva, což je o necelé procento více než o rok dříve. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Budvaru se dařilo udržet objem prodeje v zahraničí, kam loni prodal 1,39 milionu hektolitrů piva, což je 71,4 procenta produkce. V roce 2025 pokračoval pokles spotřeby piva v ČR i na řadě exportních trhů. I přesto podnik podle výroční zprávy dosáhl rekordního výstavu díky vyšším prodejům na domácím trhu. Finanční výsledek ovlivnilo posílení kurzu české koruny a pokles úrokových sazeb na depozitech.
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„Vedení podniku se v následujícím období zaměří na další rozvoj a posilování značky na klíčových trzích,“ informoval ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.
Náklady na provoz podniku se meziročně zvýšily o 3,8 procenta. Za materiál a energie dosáhl nárůst 1,3 procenta, což představuje přibližně 20 milionů korun. Významný růst zaznamenala společnost u nákladů na služby, především v důsledku zvýšených výdajů na podporu prodeje a na marketing ve výši 56 milionů korun.
Osobní náklady meziročně vzrostly o 40 milionů na celkových 639 milionů korun kvůli růstu mezd. Průměrný počet zaměstnanců se snížil z 617 na 605. Podnik v roce 2025 také investoval 211 milionů korun.
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To Pivovar Strakonice 1649 loni hospodařil se ztrátou 281 tisíc korun. O rok dříve dosáhl mírného zisku 32 tisíc korun. Obrat se snížil o jedno procento na bezmála 100 milionů korun.
V roce 2025 pivovar prodal 46 923 hektolitrů piva, což je meziročně o 4,3 procenta méně. V roce 2025 se obor pivovarnictví a gastronomie podle pivovaru potýkal se sníženou spotřebou. Souvisí se změnou spotřebitelského chování, kdy velká část společnosti pije méně alkoholu a zároveň se zvyšují rozdíly mezi cenami lahvového a točeného piva.
„Těmito dvěma základními faktory trpí zejména vesnické provozy, kde tržby nedokážou vytvářet přiměřený zisk. Někdy je to za hranou ekonomické únosnosti, což tato zařízení nutí omezovat otevírací dobu, případně restaurace uzavírat,“ uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva a místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.