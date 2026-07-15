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O čtvrtého Budějčáka bude zájem. Má větší letní atmosféru, říká o pivu sládek

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  11:55

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Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do půllitrových plechovek. Ty se tak pomalu stávají sběratelskými kousky. (červenec 2026) | foto: Foto: Turistická oblast Budějovicko

Nový Budějčák pro letošní rok je venku. Už počtvrté pivo s tímto názvem uvařili v pivovaru Čtyrák, který je součástí českobudějovické Jihočeské univerzity. Jedná se o limitovanou edici jedenáctistupňového piva. Váhat s ochutnáním se nevyplatí, v minulosti byl do dvou dnů pryč.

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do půllitrových plechovek. Ty se tak pomalu stávají sběratelskými kousky. Letošní várku navíc nachystali ve spolupráci s pivovarem Habakuk v Kaplici na Českokrumlovsku. Plechovky zdobí motiv, který navrhla českobudějovická výtvarnice Daniela Hromada.

„Nejdřív jsem měla obavy, protože maluji převážně ženské motivy. Ale uklidnili mě, že je to jedenáctka,“ smála se malířka. Do svého motivu odkazujícího na folklor a mystiku tak zakomponovala například chmel. „Pivo je výborné,“ pochválila Hromada.

Třetí do party Budějčáků. Pivního speciálu uvařili na univerzitě jen 400 litrů

Obraz s originálním motivem je vytištěný na plátně a bude několik týdnů vystavený v Galerii Panská v budějovické České ulici. Tam zůstane až do chvíle, kdy se přesune do online aukce, v níž se bude dražit. Výtěžek z prodeje poputuje na provoz Domácího hospice Ledax.

Sládek Vlastimil Nohejl z Výzkumného a výukového minipivovaru Fakulty Zemědělské a technologické letošní jedenáctku popsal jako poctivý spodně kvašený ležák.

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do půllitrových plechovek. Ty se tak pomalu stávají sběratelskými kousky. (červenec 2026)
„Nejdřív jsem měla obavy, protože maluji převážně ženské motivy. Ale uklidnili mě, že je to jedenáctka,“ smála se malířka. Do svého motivu odkazujícího na folklor a mystiku tak zakomponovala například chmel. (červenec 2026)
Plechovky zdobí motiv, který navrhla českobudějovická výtvarnice Daniela Hromada.. (červenec 2026)
Pod letošní limitkou minipivovaru Jihočeské univerzity je podepsaný sládek Vlastimil Nohejl. (červenec 2026)
4 fotografie

„Ten už byl dávno vymyšlený, nedá se tam najít něco úplně nového. Ale dá se udělat poctivě,“ uvedl. Budějčák obsahuje čtyři druhy sladu a tři české odrůdy chmele. „Ty dodají hořkost, aroma a vůni, aby to mělo víc letní atmosféru,“ podtrhl.

Znovu připravili pivní stezku

Letošní jedenáctka bude k dostání od zítřka na několika místech, například v některých infocentrech, v Galerii Panská, případně čepovaná ve studentském klubu Kampa v kampusu univerzity. „Ale už víme, že o něj bude velký zájem, v minulosti býval do dvou dní pryč,“ naznačil mluvčí Turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek.

Budějčák se opět stane součástí kampaně, která má vyzdvihnout jihočeskou pivovarnickou tradici a poukázat na takzvané Jihočeské pivní stezky. „My to nevnímáme jako produkt určený k prodeji nebo jako něco, co má být komerční. Je hlavně nositel toho, že na Budějovicku a vůbec v celých jižních Čechách se vaří skvělá piva,“ uvedl Smíšek.

„V současnosti panuje trend cestovat za gastronomickými zážitky a také za regionálními produkty a potravinami. A právě pivo do toho skvěle zapadá,“ uvedl k projektu pivních stezek.

Destinace by ráda do budoucna oslovila lokální pivovary s nabídkou stáčení jejich produktů do plechovek. Smíšek popsal, že cílem je vytvořit systém, kdy budou plechovky coby bezpečné a snadno přenositelné obaly dostupné v lednicích infocenter. Návštěvník si bude moci namíchat vlastní šestipack podle chuti a odvézt si ho domů jako regionální suvenýr.

Jako vzor uvedl některé obchodní řetězce, které podobnou nabídku lokálních značek už nabízejí. „Zatím jde ale jen o hudbu budoucnosti,“ zdůraznil Smíšek.

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