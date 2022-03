Degustátoři piva slyší i praskání bublinek v pěně, hodnotí ti nejzkušenější

Vzorky piv z minipivovarů z celé České republiky i ze Slovenska na víkendové soutěži hodnotilo 80 degustátorů v deseti základních komisích a čtyř finálových.

Komise Českomoravský svaz minipivovarů vybírá pečlivě.

„Do degustací se lidé přihlašují s dvouměsíčním předstihem. Vybíráme hlavně ty, kteří mají degustační zkoušky a zkušenosti,“ popisuje Michal Voldřich, majitel Pivovarského dvora a současně prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Degustátoři sedí v salonku u stolů po pěti a soustředěně vychutnávají vzorky piv, pak si zapisují své poznatky.

„Vy na sobě máte parfém, že ano? Teď necítím dobře vzorek,“ upozorňuje mě jeden z nich, když se přiblížím ke stolu. Raději se proto hned stahuji zpět k otevřeným dveřím salonku.

Prezident svazu Voldřich mi sděluje, že kromě základních smyslů, jakými jsou oči, čich a chuť, je důležitý i sluch.

„Když nepění pivo, pozorují, jestli je to tím, že mají špinavou sklenici. V takovém případě totiž slyší, jak praskají v pěně bublinky, nebo je to nedostatkem pěnotvorných látek,“ vysvětluje.

V této soutěži, jako jediné v České republice, degustátoři ochutnávají soutěžní vzorky konsenzuálním způsobem. Musí se tedy dohodnout, které pivo je natolik dobré a kvalitní, aby postoupilo do dalšího kola. Stejně tak se musí na závěr domluvit, které pivo zvítězí.

To ale vůbec není lehký úkol. Do 15 kategorií se letos přihlásilo 134 pivovarů s 574 vzorky piv. V sobotu večer měli jasno. Nejprestižnější kategorii českého ležáku vyhrál jihočeský pivovar Transformátor se svým pivem Garáž.

„Je to pro mě obrovská radost a cítím velké štěstí. Zvláště, když jsme obsadili s dalším ležákem i druhé místo,“ raduje se Marie Stejskalová, podsládková pivovaru při přebírání ocenění.

„Na letošním ročníku jsme měli velmi málo piv, která by neodpovídala standardům. Vzorky byly velmi kvalitní a vyrovnané. Jarní cena českých sládků je pro minipivovary vysoce prestižní záležitostí, protože zvítězit v takové konkurenci již něco znamená,“ hodnotí Voldřich.

A jaké pivo je dnes moderní? „Momentálně jsou to kyseláče, tedy piva vařená ze sladu, který tvoří kyselejší chuť. Jsou kvašená nestandardními kvasinkami, případně mléčnými bakteriemi. Následně se dále dochucují, nebo se pijí tak, jak jsou,“ míní Voldřich.

Přestože jsou oblíbená, objemově tvoří velice malou část. „Bude to moderní ještě několik let. Vždycky ale je a bude náš český ležák to nejvíc, co můžeme pro pivovarnictví udělat,“ dodává.