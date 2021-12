Budvar i Samson v lednu zdraží, další jihočeské pivovary zatím váhají

Podle mluvčí Budějovického Budvaru Markéty Ježkové naroste cena sudového piva o tři procenta, což při současných cenách činí přibližně 50 haléřů na půllitr. Hlavní příčinou jsou rostoucí vstupní náklady, které u některých surovin stoupají až o stovky procent.

„Bohužel růst energií a nákladů, ať už na mzdové prostředky, nebo na přepravu, nás nutí k tomuto kroku. Některé náklady rostou sice jen v jednotkách procent, jinde ale mluvíme i o násobných cenách. Udělali jsme si kalkulaci a vyšlo nám, že zdražení je za takových podmínek nevyhnutelné. Dá se říci, že je to růst cen o náklady,“ poznamenal pro ČTK obchodní ředitel Budvaru pro tuzemský trh Petr Kubín.

Generální ředitel Budvaru Petr Dvořák už dříve uvedl, že materiály se společnosti pro příští rok prodraží o stovky milionů korun. „Dodavatel plechovek už pivovaru dříve avizoval, že zvedne cenu o desítky procent,“ vysvětlil v říjnu.

Budvar čepuje například pizzerie Fontana sídlící v centru Českých Budějovic, cenu ale nyní zvyšovat nehodlá. „Od pivovaru už delší dobu víme, že zdraží, ale my na to teď nijak reagovat nebudeme,“ reaguje Petr Brom z Fontany.

V zimě a ještě při aktuálních vládních omezeních je hostů pijících pivo málo, a tak by podle něho zvýšení ceny nemělo velký smysl. „S ohledem na to, jak výrazně zdražují jiné věci, tři procenta Budvaru nejsou ještě nijak dramatická,“ dodává.

S vyššími cenami pro příští rok počítá také druhý z velkých českobudějovických pivovarů – Samson. Týkat se zatím budou hlavně sudového piva, podnik ale do budoucna nevylučuje ani zdražení toho lahvového.

„V případě sudů budeme dodávat do hospod půllitr piva v průměru o korunu dražší, u baleného piva o navýšení cen stále jednáme,“ upřesňuje mluvčí pivovaru Samson Anna Řeháková.

Důvodem růstu cen je stejně jako v Budvaru zdražování vstupních nákladů na produkci. „Promítá se to hlavně v energiích a nemile nás zasáhl také skokový nárůst cen přepravy. Museli jsme ale také zareagovat na zdražení základních surovin, obalových materiálů i na rostoucí náklady na údržbu našich technologií. Výrazně se v tomto ohledu promítá také rostoucí inflace,“ jmenuje dále Řeháková.

Letos to bude horší než loni

Nad úpravami cen váhají momentálně také ve strakonickém pivovaru Dudák. Podle ředitele Dušana Krankuse ale od ledna určitě ceny zvyšovat nebudou.

„Zatím budeme čekat, jak se situace vyvine, musíme se o tom ještě poradit. Nejvíce nás trápí právě energie, které nám teď zdražily o 400 procent. Vedle toho jsme také navyšovali mzdy zaměstnancům. Donekonečna se ale zdražovat nedá,“ uvědomuje si ředitel Dudáka.

Pivovarům podle něho situaci neulehčují ani vládní opatření spojená s omezením otevírací doby. Krankus už teď ví, že letošní rok bude z pohledu tržeb ještě horší než ten loňský.

„Hospody sice mohou být tentokrát otevřené, ale kvůli současným restrikcím na tom budeme s prodejem určitě hůř. Zatím ještě nevíme, o kolik to bude, ale počítám, že by to mohlo být do deseti procent,“ doplňuje.

V Samsonu si pro změnu všímají, že lidé si odvykají chodit do restaurací a raději si kupují sudy rovnou domů. „Letos se nám prodeje do hospod opět o něco propadly, na druhou stranu registrujeme zvýšený odběr sudového piva na podnikové prodejně,“ podotýká Řeháková s tím, že spousta lidí si kvůli opatřením raději koupilo výčepní zařízení domů a pivo tam popíjejí s přáteli.

Se zvyšováním cen počítá i celá řada jihočeských minipivovarů, které brzká zavírací doba hospod připravila o značnou část odbytu v restauracích. I když se jim v letních měsících podařilo ztráty z loňského roku dohnat, počítají pro příští týdny se stále menším počtem lidí, kteří přijdou do hospody na točené pivo.

„Zkrátka budeme muset nějak reagovat,“ obává se jednatel Pivovaru Zvíkov na Písecku Michal Voldřich.