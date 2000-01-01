Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým stropem. Byli jsme se s fotoaparátem podívat na největší změny po dvouměsíční rekonstrukci legendární českobudějovické pivnice Masné krámy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Vcházíme do samotné restaurace. Vstup je nyní hned za původními dřevěnými dveřmi vzdušnější a prosvětlenější.
Autor: Budějovický Budvar
Hned potom hosty uvítá masivní vysoký stůl ze dřeva. Okolo něj vstupují do hlavní lodi pivnice.
Autor: Budějovický Budvar
Zcela nový je výčepní pult, který odráží část mozaikové dlažby. V ní je zahrnuté nové logo Masných krámů. Nad výčepem také hosty zaujme nové designové osvětlení.
Autor: Budějovický Budvar
Ještě se na chvíli podíváme ven. Tam se však nezměnilo nic. Masné krámy dál zůstávají historickou budovou na rohu českobudějovické Krajinské a Hroznové ulice. Přitom po roce 1945 padaly i takové návrhy, že by se celá a tehdy zchátralá budova z druhé poloviny 16. století mohla zbourat. Masné krámy však přežily a dodnes se stávají častým místem návštěv zahraničních turistů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tradiční místo setkávání však uvnitř získalo novou energii, moderní zázemí i důraz na kvalitu, který ocení každý návštěvník. Zkušební provoz Masných krámů je plánován od čtvrtka 9. dubna. Tento režim umožní doladit provozní detaily a připravit podnik na plné otevření. „I během zkušebního provozu jsou všichni hosté srdečně vítáni, prosíme je však o shovívavost a trpělivost – vedle technologických novinek přinesla rekonstrukce také řadu procesních změn, které se postupně nastavují a ladí v každodenním provozu,“ říká Tomáš Olejník, provozní manažer Masných krámů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Postupujeme dál do restaurace. Další novinkou je například také to, že hosté mohou nahlédnout o trochu více i do kuchyně. Všimněte si, že i zde je nové designové osvětlení.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Co se však rozhodně nemění, je značka piva. Masné krámy neodmyslitelně patří k Budějovickému Budvaru, a tak to i zůstává. „Nám se tu opravdu líbí, myslím, že se to hodně povedlo. Je to svěží a prosvětlené, už jsme i slyšeli, že někomu se to zase nelíbí. Ale to je asi normální,“ podotkli jedni z prvních návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout novou podobu pivnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rekonstrukce přinesla řadu vylepšení, která posouvají zážitek hostů na novou úroveň. Mezi hlavní novinky patří moderní pivní technologie s novými tanky, jež zajistí maximální kvalitu a čerstvost čepovaného piva.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Hlavním rysem restaurace zůstávají jednotlivé boxíky. Tam, kde dříve opravdu řezníci prodávali své výrobky, se dnes hosté baví u dobrého piva a jídla. Masné krámy mají i nadále hned několik majitelů, kterým stále jednotlivé boxy patří. V těch se po rekonstrukci změnily například stoly či lavice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rekonstrukce zkvalitnila zázemí i celkový komfort, aniž by narušila tradiční atmosféru, která k Masným krámům neodmyslitelně patří. „Po těch několika měsících se na návrat opravdu těšíme. Chyběli nám lidé, atmosféra i každodenní kontakt s hosty. Jsme zvědaví, jak přijmou naše novinky – jak naši štamgasti, tak i ti, kteří k nám zavítají jen občas. Pevně věřím, že všechny změny budou krokem k lepšímu a že se u nás budou všichni cítit ještě lépe než dřív,“ zmínil Olejník.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Moderní historie tohoto legendárního podniku, kam zvaly i turistické pohlednice za minulého režimu, je stará už více než sedmdesát let. První říjnový den v roce 1954 se na rohu dnešní Krajinské a Hroznové ulice otevřela nová restaurace. Tu však „zavřela“ v roce 2002 velká povodeň.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Budějovické pivo - pro někoho to nejlepší z české pivovarské scény, pro někoho zase příliš sladké pití. Co pivař, to jiný názor. V Masných krámech určitě můžeme doporučit dát si kroužkovaný ležák, který vám natočí přímo z pivních tanků.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Na ten výčep si budu muset chvíli zvykat. Působí to na mě spíš jak v nějakém tanečním klubu než v pivnici. Hlavní ale bude, že mi tam natočí dobrý pivo,“ smál se jeden z těch, kteří v prvních dnech po znovuotevření nakoukl do pivnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Masné krámy tak zůstávají místem, kde se přirozeně propojuje historie s moderním přístupem ke gastronomii. Návštěvníci se mohou těšit na autentický zážitek doplněný o špičkově ošetřené pivo a jedinečnou atmosféru, která je symbolem tohoto ikonického podniku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Po povodních v roce 2002 hygienici nařídili slavnou pivnici uzavřít. Ta se opět pro pivaře a turisty otevřela až o pět let později. Nejprve se musela kompletně zrekonstruovat, ale její provoz zbrzdily také spory s jednotlivými majiteli boxíků. V roce 2005 se vlastníci společně s Budějovickým Budvarem nakonec dohodli, stavebně se oddělila tehdejší kuchyně, ze které je dnes restaurace U Tří sedláků, a přistavěly se nové toalety. V prosinci roku 2007 se Masné krámy „vrátily“ zpět turistům a pivařům.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ikonické malby od malíře Welsera Laumanna v jednotlivých boxech zůstaly. V každém oddělení najdete jednu z budějovických památek či dominant a významných staveb.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Po designové stránce jsou nové Masné krámy už hotové. Jsou celkově světlejší, žlutá fasáda zmizela. Ani logo pivovaru Budějovického Budvaru tu například nenajdete. Co se však neměnilo, je kapacita pivnice. Stále si sem sedne 190 lidí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
O novou restauraci u hlavního českobudějovického náměstí byl v roce 1954 velký zájem. Masné krámy otevřely 1. října. Od té doby, s určitými přestávkami, fungují dodnes. Pamětníci si ještě vzpomínají na původní podobu pivnice, kde se samozřejmě kouřilo a za záchody jste museli dát pár drobných.
Autor: archiv Budějovického Budvaru
Nebylo divu, že padaly návrhy na demolici Masných krámů. Takto vypadal objekt na rohu Krajinské a Hroznové ulice před přestavbu v 50. letech 20. století.
Autor: archiv Budějovického Budvaru
Na snímku jsou patrné jednotlivé nejen řeznické krámky, ze kterých se prodávalo směrem do ulice.
Autor: archiv Budějovického Budvaru
Doba jde neustále dopředu a trendy se samozřejmě mění. Dnešní Masné krámy také jdou s dobou, rekonstrukce jim dodala novou energii a přiblížila třeba i mladším zákazníkům. Na snímku je interiér restaurace Masné krámy před otevřením v roce 1954.
Autor: archiv Budějovického Budvaru