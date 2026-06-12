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Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze

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  16:35
Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval vydání hotovosti. Případu se věnují krumlovští kriminalisté, mladistvému hrozí i vězení.
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Mladík na Českokrumlovsku podle svědků namířil střelnou zbraň na hlavy dvou nezletilých spolucestujících. | foto: Policie ČR

K incidentu podle dostupných informací došlo kolem půl osmé ráno v prostorách zadních sedaček autobusu. Dívky podle všeho cestovaly do školy. „Obě poškozené ze strachu o svůj život poté pachateli vydaly dohromady 52 korun,“ přiblížil policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Policisté při šetření případu zjistili, že zbraň, kterou pachatel použil k výhrůžkám, je vzduchovka.

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Po oznámení události policisté okamžitě zahájili manévry, protože útočníka se zbraní není možné podcenit. Při šetření případu zjistili, že použitou zbraní je vzduchovka. Nakonec zadrželi pachatele i pistoli.

Mladík je nyní podezřelý z loupeže. „V případě uznání viny hrozí mladistvému pachateli mimo jiné i trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let,“ doplnil mluvčí. Zadrženého umístil českokrumlovský okresní soud do diagnostického ústavu.

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Policie zároveň upozorňuje, že jakékoli jednání, při němž dojde k použití zbraně za účelem násilí nebo pohrůžky násilím, patří mezi nejzávažnější násilné trestné činy a pachatelům za něj hrozí přísné tresty bez ohledu na jejich věk.

„Ani použití atrapy, plynové či jiné zbraně nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti. Zbraň, kterou pachatel v případu použil, lze navíc legálně pořídit až po dovršení 18 let věku,“ uzavřel Šupík.

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