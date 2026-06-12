K incidentu podle dostupných informací došlo kolem půl osmé ráno v prostorách zadních sedaček autobusu. Dívky podle všeho cestovaly do školy. „Obě poškozené ze strachu o svůj život poté pachateli vydaly dohromady 52 korun,“ přiblížil policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Po oznámení události policisté okamžitě zahájili manévry, protože útočníka se zbraní není možné podcenit. Při šetření případu zjistili, že použitou zbraní je vzduchovka. Nakonec zadrželi pachatele i pistoli.
Mladík je nyní podezřelý z loupeže. „V případě uznání viny hrozí mladistvému pachateli mimo jiné i trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let,“ doplnil mluvčí. Zadrženého umístil českokrumlovský okresní soud do diagnostického ústavu.
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Policie zároveň upozorňuje, že jakékoli jednání, při němž dojde k použití zbraně za účelem násilí nebo pohrůžky násilím, patří mezi nejzávažnější násilné trestné činy a pachatelům za něj hrozí přísné tresty bez ohledu na jejich věk.
„Ani použití atrapy, plynové či jiné zbraně nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti. Zbraň, kterou pachatel v případu použil, lze navíc legálně pořídit až po dovršení 18 let věku,“ uzavřel Šupík.