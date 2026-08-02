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Vstup zakázán. Oblíbené pískovny hlídají firmy kvůli neukázněným lidem

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  7:16
Jihočeši byli zvyklí vyrážet k Halámkám za čistou vodou, zejména v těchto horkých dnech. Ale kvůli neukázněnosti některých plavců jsou už jezera zavřená. Stále se jedná o těžební prostory a společnostem už došla trpělivost. Nyní pískovny hlídají bezpečnostní služby a lidi vykazují ven.

Písek jemný jako na jihoitalských plážích a průzračná, až azurově modrá voda. K písečnému útesu přijíždí parta tří kamarádek na kolech. „Podívejte se, jak je to tu krásný. Půjdeme se podívat dolů,“ navrhuje kolegyním jedna z nich a přitom si letní scenérii hned fotí.

Její nápad však za pár minut zhatí muž, který přijíždí po cestě v černém terénním autě. Okamžitě a rázně všechny posílá pryč. Val opouští rychle i rodinka, která se tu také zastavila pro fotku.

Pískovny pro těžby písku u Halámek či Cepu na Jindřichohradecku jsou pro koupání, které tu bylo velice oblíbené, už uzavřené. Jediná pískovna na Třeboňsku, kde se dá oficiálně koupat, je Malá Tušť. (22.7.2026)
Pískovny pro těžby písku u Halámek či Cepu na Jindřichohradecku jsou pro koupání, které tu bylo velice oblíbené, už uzavřené. Jediná pískovna na Třeboňsku, kde se dá oficiálně koupat, je Malá Tušť. (22.7.2026)
Pískovny pro těžby písku u Halámek či Cepu na Jindřichohradecku jsou pro koupání, které tu bylo velice oblíbené, už uzavřené. Jediná pískovna na Třeboňsku, kde se dá oficiálně koupat, je Malá Tušť. (22.7.2026)
Pískovny pro těžby písku u Halámek či Cepu na Jindřichohradecku jsou pro koupání, které tu bylo velice oblíbené, už uzavřené. Jediná pískovna na Třeboňsku, kde se dá oficiálně koupat, je Malá Tušť. (22.7.2026)
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Jsme na jedné z pískoven Halámky na Jindřichohradecku, jen pár desítek metrů od hranice s Rakouskem. I reportéra iDNES.cz hlídací služba vykázala pryč. Stále se totiž jedná o prostor, kde se dobývá písek, a není to přírodní koupaliště, jak se mnozí domnívají. Nyní – i po tragické události, kdy se zde minulý rok utopil muž – došla těžební společnosti trpělivost.

A vstup k pískovnám i samotné koupání zakázala a hlídá lokalitu bezpečnostní službou. Zejména kvůli bezpečnosti, někteří lidé dokonce lezli i přímo na těžební stroje. První o tom informoval Deník.

„Situace už byla neúnosná. Za tři roky se tady staly dva smrtelné úrazy utonutím. Jezdili nám tu rodiče s dětmi po pásových dopravnících, kudy putuje písek od sacího bagru, a dělali si tam selfie. Našeho zaměstnance, který jednu skupinku mladých lidí upozornil, aby odešla, dokonce málem hodili do vody,“ popsal v červenci Deníku za těžařskou společnost LB Minerals Luboš Růžička.

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Kromě Halámek se oficiálně už lidé nemohou vykoupat ani na pískovnách Cep, Cep I a Cep II poblíž Suchdola nad Lužnicí či na Velké pískovně u Tušti. Všude jsou dobře viditelné cedule, které o zákazu vstupu informují. I tak se najdou ti, co to zkoušejí. „To ani nevíme, že se tu nesmí koupat. To je jenom na Halámkách ne? My jdeme do vody, tak uvidíme, jestli nás někdo vyžene,“ zmínil muž, který lesní cestičkou mířil na jednu z pláží cepské pískovny se svou rodinou.

„Celá oblast je označená dobře viditelnými tabulkami se zákazy vstupu z důvodu pokračující těžby. Pravidelně v letních měsících zaznamenáváme zvýšené množství osob vstupujících do areálu pískoven za účelem koupání a provozování vodních sportů, a to i přes zesílené kontroly ze strany policie,“ zdůraznila Klára Šestáková, mluvčí další těžební společnosti – Heidelberg Materials CZ.

Malá pískovna u Tušti je volná

V létě na pískovny řadu let jezdila spousta Jihočechů či turistů. I přes zákazy to však jde. Jediná bývalá pískovna v této oblasti je už ke koupání a rekreaci přímo určená, a to Malá pískovna u Tušti. Je tu několik pláží, hřiště na beachvolejbal, kiosek s občerstvením či půjčovna paddleboardů. Víc lidí sem však kvůli nedávno striktně uzavřeným Halámkám přesto nejezdí.

„Je to pravý opak. Málokdo se v tom vyzná, kde se smí a nesmí koupat. Proto to možná lidi odrazuje celkově,“ zamyslel se Pavel Školka, provozovatel bistra u pláže a zároveň i nedalekého kempu.

Podle něj je právě na Vitorazsku, jak se oblasti u rakouských hranic říká, turistů méně než v předchozích letech.

Při naší návštěvě příjemné pískovny hrála na hřišti plážový volejbal jedna rodinka z Českých Budějovic. „Voda? Jde to. My sem jezdíme pravidelně. Víme, že Halámky jsou už zavřené, tak jezdíme sem. Bydlíme kousek na chatě u známého a sem je to kousek, nám se tady líbí,“ poznamenal otec rodiny a přidal se ke hře.

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Oblast pískoven na Vitorazsku je také oblíbeným koutem pro cyklisty. Těm krajina nabízí desítky či stovky kilometrů tras rovinným terénem. I kolaři tak sesednou z kol a míří za osvěžením v čisté vodě.

„Plošně se koupání toleruje u nás, tedy na Malé Tušti. Ta je jako jediná určená k rekreaci, není to tedy prostor k těžbě písku jako sousední Velká Tušť. Pořád je tu ale hrozně málo lidí. Takže, kdo se chce vykoupat v pěkné a čisté vodě, musí jet k nám,“ usmál se Školka.

Další pískovna, kde se dá také oficiálně koupat, je už vzdálená přibližně 35 kilometrů severním směrem. A to u Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde lidé využívají k letní rekreaci či hudebním koncertům pískovnu Vlkov či jezero Veselí II.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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