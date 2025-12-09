V referendu řekli spalovně ne. Teď v Písku netuší, čím budou vytápět byty i školy

Obyvatelé Písku na podzim v referendu odmítli stavbu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), jenže město teď nemá náhradní řešení, jak zajistit teplo. Na radnici tak teď musí řešit, odkud vezmou teplo pro školy, nemocnice a obyvatele. Náklady na nový zdroj by se mohly vyšplhat na 350 milionů korun.
Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
Občané se v referendu rozhodli, že ZEVO nechtějí. Zastupitelé se navíc nově dozvěděli, že bioplynová stanice, která je v soukromých rukou, už o dodávání tepla městu nebude mít zájem. O situaci diskutovali ve čtvrtek k večeru na schůzi.

Společnost ZEVO Písek měla vyrůst v areálu písecké teplárny a z poloviny ji vlastní města Písek a Strakonice. Aby mohla začít fungovat, obě města jí loni v prosinci zapůjčila po devíti milionech korun na projektovou přípravu. Pokud by nyní obě zastupitelstva nesouhlasila s prodloužením doby splatnosti zápůjčky, skončila by firma v insolvenci. Strakoničtí již na své schůzi prodloužení schválili.

Písecká teplárna v procesu dekarbonizace odstavila kotel na uhlí. ZEVO mělo mít výkon jedenáct MW. Jak potvrdila místostarostka Petra Trambová (Pro Písek), současně se začala stavět kogenerační jednotka, která by kapacitu doplnila o dalších pět MW. Nyní tedy Písek řeší do budoucna chybějících šest MW plus náhradu za bioplynovou stanici.

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

„Jako záložní zdroj bychom zapojili výtopnu Samoty, která dnes slouží hlavně jako záloha při špičkách nebo odstávkách hlavní teplárny. A to hlavně v zimních měsících,“ podtrhla. Připomněla, že hlavní důvod, proč je zařízení jen záloha, spočívá v tom, že jeho provoz je nákladný.

„Je tu možnost požádat o dotaci na společnost ZEVO na další kogenerační jednotku, a to ve výši až 61 procent. Zatím ale nemáme informace, jak to dopadne,“ komentovala situaci. Teplárna už totiž nemůže žádat o podporu. Náklady na nový zdroj tepla by se mohly vyšplhat na 350 milionů korun.

Opozici se návrh nelíbil. „ZEVO mělo skončit úplně. Za mne by bylo lépe, kdyby firma definitivně zkrachovala a peníze by se odepsaly, a aby se toho chopila teplárna,“ reagoval Jiří Černý (Písek srdcem a rozumem) s tím, že sám už informace na ministerstvu životního prostředí poptával. Připomněl svou obavu, jak by se následně řešil podíl s městem Strakonice.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.
ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
„Momentálně má ZEVO hodnotu jen přislíbené dotace. Pokud ji dostane, budeme se bavit dál, a to i se Strakonicemi. I ony nesou svůj díl rizika,“ reagoval místostarosta Josef Soumar (Piráti).

„Máme skutečně velké problémy a je třeba něco zkusit. Čím budeme vytápět, kam budeme vozit odpady. ZEVO ve Vrátě u Českých Budějovic ještě nestojí a nemáme žádnou jistotu, zda se vůbec dostaneme na tamní pořadník,“ připomněl Luboš Průša (Jihočeši 2012).

Svůj názor si pro sebe nenechal ani starosta Michal Čapek (ANO). „Před referendem opozice občanům servírovala informace, že se snadno seženou dotace na jiné zdroje energie, a teď se toho bojíte?“ podivoval se.

Místostarostka Trambová v diskusi připomněla, že ani teplárna není stoprocentně vlastněná městem. Necelých deset procent tvoří minoritní akcionáři. Město se s nimi soudí, což ho stojí nemalé peníze, jak zdůraznil Soumar.

„Bioplynka se prodala, nový majitel měl garantovat smlouvy. A nyní se dozvídám, že situace je jiná,“ prohlásil Karel Vodička (KSČM). „Musíme si uvědomit, že hlavní cíl ZEVO byl likvidovat odpad. A teď musíme hledat další zdroj tepla,“ přiklonil se v diskusi k návrhu udržet společnost. „Ukazuje se, že město nemůže být závislé na soukromém subjektu,“ reagoval Čapek na informace o bioplynové stanici.

Pro návrh prodloužit splatnost půjčky a tím pádem prodloužit život ZEVO se nakonec vyjádřilo 23 zastupitelů. Proti nebyl nikdo a dva se zdrželi. Jak se vyvine situace s dotací, se ukáže až v příštím roce. Vedení radnice se zavázalo informovat zastupitele na další schůzi.

ZEVO Písek mělo spálit 80 tisíc tun komunálního odpadu. Projekt narazil na odpor veřejnosti a v říjnu ho lidé v referendu zamítli. V Jihočeském kraji se podobná zařízení připravují například ve Vrátě u Budějovic a v Plané nad Lužnicí. Také v Přísečné u Krumlova bojuje s odporem obyvatel.

