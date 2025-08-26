Po rozšíření by do písecké Sladovny mohlo chodit přes 100 tisíc lidí ročně

Autor:
  13:24
Píseckou Sladovnu, interaktivní kulturní prostor v centu města, čeká nejúspěšnější rok z pohledu návštěvnosti. A nyní zastupitelé schválili její rozvoj na dalších deset let. Po rozšíření by mohla ročně vítat i přes 100 tisíc lidí.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

foto: Petr Lundák, MF DNES

Program ve Sladovně láká a už nyní je jasné, že letos překročí hranici 50 tisíc návštěvníků za rok. A toho jubilejního čekají v kulturním centru v Písku v září.

„Do Sladovny přicházejí lidé, kteří přiváží nejen potomky, ale i peníze,“ komentoval čísla na schůzi zastupitelstva místostarosta Josef Soumar. Podle odhadů jde přibližně o 1 500 korun na rodinu, které tak zůstanou městu.

A Sladovna se nyní v rozvojové studii na dalších deset let snaží o nastavení směru, kdy by mohla být více nezávislá na dotacích od města. Zastupitelům se plány líbily, tak je odsouhlasili. Podle Soumara je studie důležitá hlavně kvůli případné žádosti o dotaci například právě na dostavbu prostor Sladovny.

„Nepřipraveností projektů jsme takto v minulosti přišli o dvě důležité dotace s podporou okolo 85 procent,“ zdůraznil místostarosta.

Písecká Sladovna je interaktivní kulturní prostor zaměřený na zážitky pro děti i dospělé, který nabízí originální výstavy, herní instalace a kreativní programy podporující fantazii, poznání a společné objevování. Její ředitel Adam Langer připomněl, že areál, ve kterém se Sladovna nachází, není ještě asi z třetiny opravený a využitelný.

„Narážíme tak právě na kapacitu budovy. Nemáme například funkční gastroprovoz a odpočinkové prostory,“ upřesnil. Naznačil tak, že rodiny s malými dětmi odcházejí do města například právě na jídlo a už se nevrátí. I přesto, že nevyužily všechny aktivity, které jim Sladovna nabízí.

S mobilním Mraveništěm chceme lákat lidi do Písku, hlásí ředitel Sladovny

Langer upozornil, že by objekt mohl nabízet například bydlení pro účastníky delších pobytů, jak umělců, tak například škol. Komplikované je také umístění záchodů, musí se k nim někdy i přes tři patra. Potenciál má multifunkční sál nebo čítárny a odpočívárny a personál Sladovny by ocenil lepší sklady a kanceláře.

Studie ukazuje, že v tomto případě by Sladovna mohla ročně přivítat 100 až 120 tisíc návštěvníků. „Tím by pak mohla být její ekonomická soběstačnost lepší,“ poznamenal ředitel.

Starosta Michal Čapek připomněl, že město se v minulých letech pustilo do několika investičních akcí. „Jsou to stovky milionů. Písek se hodně rozkročil. Musíme si uvědomit priority. A těmi jsou infrastruktura. Sladovna funguje skvěle, ale kultura už je jen třešničkou na dortu,“ komentoval.

