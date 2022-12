V Písku zvažují, že na sjezdovku položí speciální umělý povrch

Skiareál v Písku stále nemá provozovatele. Tomu současnému sice nájemní smlouva končí až v březnu příštího roku, kvůli drahým nákladům na provoz se však rozhodl tuto sezonu nezasněžovat. Areál ponechá bez využití.

Bez ohledu na počasí je už teď jasné, že si letos v zimě na tamním svahu nikdo nezalyžuje. Novou nadějí pro areál je Svaz lyžařů ČR, který chce s městem spolupracovat a mohl by do Písku přivést mládežnické oddíly.

Obě strany zahájily neformální jednání. „Zástupci svazu v Itálii otestovali nový umělý povrch, který dokáže simulovat ježdění na ledovcích. Rádi by ho pro své účely instalovali v České republice,“ sdělila písecká místostarostka Petra Trambová.

Dodala, že umělý povrch by umožnil celoroční provoz bez nutnosti složité údržby. Změna by znamenala i značnou úsporu, protože by odpadlo zasněžování a jediným provozním nákladem by zůstal provoz vleku.

S tím souhlasí i Jiří Matějů z lyžařského svazu. „Jedinou údržbou povrchu je sekání trávy, která skrz povrch prorůstá. Je třeba ho také promazat, to ale není složité a provádí se to asi jednou za měsíc. V suchých oblastech je také nutné povrch zavlažovat, ale to by v Písku vzhledem k umístění sjezdovky nejspíše nebylo potřeba,“ vysvětlil.

Podle Matějů je povrch vyráběný firmou Neveplast opravdu tou nejvěrnější náhradou sněhu, a mohl by tak svazu plně nahradit výjezdy na ledovce, které začínají být kvůli nákladům až nedostupné.

„S městem zatím jednáme jen neformálně, ale obecně bychom spolupráci uvítali. Pokud město do umělého povrchu investuje, určitě do něj nasměrujeme naše týmy,“ uvedl Matějů s tím, že s kolegy si přijedou písecký svah prohlédnout po Novém roce.

Materiál od firmy Neveplast je sice jeden z nejdražších, ale cenu prý dokáže vynahradit svou kvalitou a životností. Konkrétně o možnosti areál provozovat se zatím zástupci svazu a města nebavili.

Výběrové řízení bez zájemce

Opravenou sjezdovku otevřeli v Písku v roce 2019, akce tehdy vyšla na 15 milionů korun. Lidé věřili, že více než 40 let starý svah, který se objevil i ve snímku Discopříběh, bude znovu udržovaný a vyhledávaný nejen místními.

Jenže nejen covid vyhlídky změnil. „Byla to souhra řady okolností. Dvě zimy ze čtyř byl covid, další rok nám kvůli větru spadl strom na vlek a sezona skončila předčasně. Navíc podal výpověď zaměstnanec, který se o areál staral,“ uvedl dříve Milan Koryťák, jednatel společnosti Ski Kory.

Sehnat člověka, který by byl schopný sjezdovku provozovat, je těžké. V sezoně bývá v místě téměř pořád, musí umět obsloužit techniku a třeba si i sám řadu věcí opravit.

Značnou komplikaci představují také rostoucí ceny energií a z nich plynoucí náklady. Ty ještě umocňuje nízká nadmořská výška areálu a neustálá nutnost zasněžování. „Když k tomu připočtu ještě opravdu krátkou sezonu, která trvala maximálně dva měsíce, bylo to za současných podmínek neudržitelné,“ konstatoval Koryťák.

Když Ski Kory oznámilo, že v provozování areálu již nemůže pokračovat, rozhodlo se město urychleně vypsat výběrové řízení na nového provozovatele. Dohoda byla přitom taková, že pokud se nový najde do začátku letošní lyžařské sezony, odstoupí Ski Kory od nájemní smlouvy dříve. To se ale nepodařilo.

15. ledna 2019

„Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Zájem sice projevila jedna lesní školka ze Strakonic, ta ale hledala i zázemí pro své aktivity. Když jsme ji informovali, že budova u sjezdovky patří soukromé společnosti, ztratila o areál zájem,“ popsala Trambová.

Provozovatelé dle Koryťáka potřebují záruku, že pokud opět nastane podobně nepříznivá doba, město je podpoří. To ale vedení odmítá s tím, že právě soběstačnost provozovatele je pro město klíčová.

„O cenu nájemného nám nejde. Nyní jsme sjezdovku pronajímali za symbolickou cenu 25 tisíc ročně. Záleží nám na tom, aby si byl schopný sám zajistit provoz, i když počasí nebude ideální,“ řekla místostarostka.