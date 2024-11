Agresor při zadržení zranil policistu, ničil i celu. K soudu ho vedla zásahovka

Agresivní muž v neděli fyzicky napadl zákazníka, prodavače a jeho manželku v prodejně na Budějovickém předměstí v Písku. Zahraniční prodejce skončil po napadení v nemocnici.

Problémového zákazníka musely zadržet dvě hlídky, policistům pomáhali strážníci. „I ve čtyřech měli co dělat. Muž byl hodně agresivní a jednoho z policistů lehce zranil,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Tím však incident neskončil. Muž se neuklidnil ani poté. Ničil policejní celu, kde zdemoloval i odolné toalety. „Někdy se stává, že zadržené osoby v cele trochu vyvádí. Něco rozbijí nebo si sami ubližují. Většinou to však bývá chvilkové. Tentokrát to muži vydrželo dlouho a vůbec nespolupracoval,“ dodala Čuřínová Ingrišová.

Kvůli tomu na muže při převozech musela dohlížet zásahová jednotka a to včetně cesty k píseckému okresnímu soudu. I tam se podle policistů choval velmi nestandardně. Nyní dvaatřicetiletý muž zamíří do vazby, za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu mu hrozí tři až deset let vězení.