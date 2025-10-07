Pokus o vraždu v Písku. Muž podle policie bodl nožem příbuzného, napadený přežil

K incidentu došlo v neděli v jednom z domů v Písku. Podle policie se dva příbuzní hádali a spor vygradoval natolik, až čtyřiačtyřicetiletý obviněný muž popadl nůž a zaútočil na dalšího člena rodiny.
„Napadenému způsobil zranění, se kterými musel být následně ošetřený a hospitalizovaný v nemocnici,“ upřesnila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
|
Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let
Případ si krajští kriminalisté v pondělí převzali od svých píseckých kolegů a dál pracují na vyšetřování události.
„Krajští kriminalisté v úterý sdělili muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ dodala Krausová.