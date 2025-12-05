Po letech dohadů, zvratů a změn bazén v Písku vzniká. Plavci tam vyrazí za rok

Tři vnitřní a jeden venkovní bazén, Kneippův relaxační chodník, čtyři sauny, wellness centrum či tobogán. To nabídne nový plavecký bazén, který v současné době staví společnost Hochtief ve sdružení s firmou Edikt v Písku. Fotoreportér iDNES.cz staveniště pod místní lesnickou školou navštívil už nyní.

Hotovo má být v září roku 2026, první plavci se zde ale vykoupou až na přelomu roku 2026 a 2027. Celkově nový plavecký stadion vyjde na 388 milionů korun.

Za stavbyvedoucím Jiřím Seberou mířím po blátě na provizorní schůdky. Ty nás zavedou mezi tuny betonu a pracující stavebníky. Před námi je vybetonovaná obdélníková prohlubeň.

„To bude dětský bazén,“ ukazuje mi šéf stavby pod zdejší střední lesnickou školou. Tady už od března roste nový bazén nejen pro Písek. Konečně se po dlouhých 15 letech dohadů a všemožných rozborů tamní obyvatelé dočkali.

My procházíme betonovým skeletem a změtí železných výztuží dál. Procházíme budoucí šatny s kulatými okny a pak se před námi otevře hlavní 25 metrů dlouhý bazén. U něj zrovna dělníci pracují na tribuně, odkud se budou dát sledovat třeba závody.

„V září by měl začít zkušební provoz bez veřejnosti a oficiální otevření a ostrý provoz nového bazénu je naplánovaný na přelom roku 2026 a 2027. Zatím vše jde tak, jak je naplánované a řešíme tu standardní stavební zádrhele, nic fatálního. Do této doby jsme zatím použili 2430 kubíků betonu a 120 tun železa,“ zmiňuje Sebera.

V Písku se konečně dohodli. Bazén bude pod školou, stát má přes půl miliardy

Vedle hlavního bazénu je už vidět i stánek pro bistro, vstupní hala a na druhé straně blíže k městu se rýsuje věž pro tobogán či wellness centrum s menším bazénkem se slanou vodou.

Nová písecká plovárna nabídne i venkovní koupání. Tady bude i část pro milovníky skoků do vody či si zde především malí návštěvníci budou moci vyzkoušet i horolezeckou stěnu.

„Tady bude bazének se slanou vodou a umělými vlnami například,“ ukazuje Sebera na další už vybetonovaný prostor, nad kterým se tyčí řada sloupů. Na ty už brzy stavaři začnou osazovat kompletní střechu plovárny.

Kde plovárnu postavíme?

V Písku se dlouhých 15 let přeli a debatovali o tom, kde by měl nový plavecký stadion vyrůst. Ten má nahradit už dosluhující plovárnu pod městskými hradbami přímo v centru města. Tam je například i venkovní bazén, ale pro svůj velice špatný stav je už uzavřený.

Přitom ještě nedávno nebylo vůbec jisté, zda se do stavby nového areálu radnice vůbec pustí. „Je to stavba, která vyvolala nejvíce hádek a diskusí jak mezi občany, tak i mezi zastupiteli. A dnešním dnem to definitivně končí,“ poznamenal v lednu pro iDNES.cz radní a člen výboru pro bazén Luboš Průša (Pro Písek) s tím, že město ještě musí vyřešit otázku, co se starým bazénem.

Téma se v Písku začalo řešit ve chvíli, kdy to se současným bazénem z 80. let nevypadalo technicky dobře. Mluvilo se dokonce i o demolici. V následném referendu se pak občané mohli vyslovit, zda nový bazén postavit na místě toho současného.

Patnáct let bouřlivých diskuzí končí, v Písku začali stavět bazén za 388 milionů

A výsledkem bylo ne - nový moderní areál poblíž městské historické zóny je nevhodný. Starý bazén se podařilo částečně opravit a město následně hledalo nové místo. V první moment šlo dokonce o patnáct tipů. Ve hře nakonec zůstaly dvě lokality – pod lesnickou školou a Žižkova kasárna. V roce 2017 zastupitelé odhlasovali, že nový plavecký areál vznikne pod školou, kde jsou i další sportoviště.

V následujících letech se pak debata přelila také v to, zda je referendum vůbec platné, zda stavět nový bazén a zda by nebylo efektivnější opravit ten stávající. Vzájemné obviňování mezi zastupiteli vyústilo ve stav, že nedokázali přijmout žádné definitivní rozhodnutí.

Starý bazén pod hradbami nyní po dobu stavby je otevřený a slouží veřejnosti. Na hodiny tělocviku tam například chodí ze základních škol.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

