Náklady na vybudování zázemí střediska a úpravy letiště činily přibližně 100 milionů korun. Nabízí přípravu na certifikovaných dronech pod vedením instruktorů podle evropské legislativy.
„Výcvik zde bude primárně určený pro vojenské piloty, protože většina našich zákazníků jsou z oblasti obrany. Ale samozřejmě zde budeme cvičit i policejní a civilní složky,“ uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
Dodal, že výcvik potrvá zhruba tři měsíce a skládá se z teoretické i praktické části. Výcvikové středisko je určeno pro budoucí piloty-operátory z vojenského, policejního, záchranného i civilního sektoru.
„Pokud má být jakýkoliv projekt úspěšný, je postavený na mimořádné pracovitosti, důslednosti a urputnosti. Všechny tyto vlastnosti předseda představenstva Ladislav Semetkovský má, což už jsem poznal jako ministr dopravy,“ podotkl v úterý přímo v Písku místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO).
Chystají nový výrobní závod
Semetkovský chce, aby se Primoco UAV stalo globálním poskytovatelem bezpilotních služeb na světě. Společnost, která vznikla před deseti lety, měla v prvním čtvrtletí letos rekordní tržby 100,5 milionu korun. Loni ve stejném období to bylo 939 tisíc korun.
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Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil letos od ledna do března 59,3 milionu korun, o rok dříve měla firma ztrátu 14,6 milionu korun. Hlavním výrobkem společnosti je středně velký plně autonomní bezpilotní letoun One 150.
Firma získala letos v dubnu stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku za 600 milionů korun. Po jeho dokončení do roku 2028 vzroste výrobní kapacita až na 300 letounů ročně, což představuje pětinásobek současné úrovně. Primoco UAV také pokračuje ve vývoji nových technologií.