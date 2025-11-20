Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

Autor: ,
  18:18
V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna, které čítá devět set bažantů, řekl Petr Vorlíček ze státní veterinární správy. Jde o osmé ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Někteří bažanti vykazovali nervové klinické příznaky. Bažanti jsou chováni v devíti venkovních voliérách a v hale s výběhem, aktuálně je v chovu celkem 10 tisíc bažantů,“ uvedl. Odebrané vzorky z bažantnice potvrdily virus H5N1, potenciálně přenosný na člověka

„Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Vorlíček.

Na Nymbursku veterináři utratili kachny s ptačí chřipkou, pomáhali jim vězni

Na jihu Čech jde o čtvrté ohnisko ptačí chřipky v rozmezí posledního týdne. Předchozí tři ohniska byla ve společnosti Blatenská ryba na Strakonicku. Hasiči tam ve spolupráci s vězni a veterináři ve čtvrtek a ve středu zlikvidovali 13 tisíc kachen.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna,...

20. listopadu 2025  18:18

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:30

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  15:11

Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

Premium
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo...

20. listopadu 2025  13:01

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

20. listopadu 2025  12:15

Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Policejní zásah v Táboře u školy v Helsinské ulici. Důvodem je telefonická...

Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...

20. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:13

Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4

Operační centrum Via Salis Operation u dálnice D4. (listopad 2025).

S údržbou celkem 32 nových kilometrů dálnice D4, ale i dalších 16 opravených a starších mezi Příbrami a Pískem bude nově pomáhat také takzvaný mikrovlnný cestář. Společnost Via Salis, která se o tuto...

19. listopadu 2025  15:32

Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet

Policisté objevili muže v dírách, kde se pomocí krumpáčů snažili najít vltavíny.

Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je...

19. listopadu 2025  13:10

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

19. listopadu 2025  11:02

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Smrt na Lipně. Rakušan sjel v autě do přehrady, zachraňovali ho desítky minut

V Horní Plané na Českokrumlovsku zemřel Rakušan ve věku 78 let, který u přívozu...

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel rakouský senior, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. I přes desítky minut trvající snahu o jeho záchranu na místě...

19. listopadu 2025  8:17,  aktualizováno  10:02

Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.

Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a...

18. listopadu 2025  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.