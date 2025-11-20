Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

„Někteří bažanti vykazovali nervové klinické příznaky. Bažanti jsou chováni v devíti venkovních voliérách a v hale s výběhem, aktuálně je v chovu celkem 10 tisíc bažantů,“ uvedl. Odebrané vzorky z bažantnice potvrdily virus H5N1, potenciálně přenosný na člověka
„Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Vorlíček.
Na jihu Čech jde o čtvrté ohnisko ptačí chřipky v rozmezí posledního týdne. Předchozí tři ohniska byla ve společnosti Blatenská ryba na Strakonicku. Hasiči tam ve spolupráci s vězni a veterináři ve čtvrtek a ve středu zlikvidovali 13 tisíc kachen.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.
Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.