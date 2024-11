V Písku vzniklo pietní místo pro rodiče dětí zemřelých před narozením

Místo v srdci se nachází u hlavní přístupové cesty ke kolumbáriu a rozptylové loučky. Pod svahem je kamenná kaplička, kam lidé můžou uložit předmět jako vzpomínku, řekli dnes při slavnostním otevření zástupci města a organizace Dítě v srdci, která poskytuje odbornou péči rodičům po potratu či úmrtí dítěte.

„My sami jsme měli tuto zkušenost, když jsme přišli o miminko v osmém týdnu těhotenství. Už jsme věděli, že je důležité to miminko přijmout do toho rodinného systému, oplakat tu ztrátu, pojmenovat ho. Zjistila jsem, že existuje organizace Dítě v srdci, která doprovází rodiny, které prochází touto ztrátou v těhotenství nebo těsně po porodu. A protože pracuji jako školní psycholožka, ve své praxi jsem se potkávala s rodinami, kde byla nějaká těhotenská ztráta,“ řekla Eva Záluská, která v roce 2021 podala žádost o vybudování pietního místa. Pohřbívat pozůstatky dětí zemřelých v jakékoli fázi těhotenství je možné až od roku 2017.

Pietní prostor Místo v srdci vzniklo podle návrhu píseckého architekta Martina Zborníka. „Místo tvoří prostor ve tvaru slzy, uprostřed je sousoší čtyř hrajících si dětí. Pod nimi se nachází urnový hrob, kam lze pohřbívat děti z Písku a okolí. Součástí toho je kaplička, zklidněné místo pod svahem, kam si každý může vyrobit třeba vzpomínkový kámen nebo něco trvalého se vzkazem.

V celém okolí pietního místa, jak ve slze, tak ve svahu, je vysazených mnoho rostlin. Ve všech výsadbách jsou bíle kvetoucí rostliny. A na trávníku v okolí pietního místa na jaře krátce vykvete 2000 bílých narcisů, které jsou tak symbolem pomíjivosti a zároveň to číslo ukazuje na počet píseckých občanů, kteří mají zkušenost se zemřelým dítětem v těhotenství nebo těsně po něm,“ popsal Zborník.

Sousoší čtyř dětí vytvořila sochařka Veronika Psotková z technického pozinkovaného pletiva. Sochy dětí umístila na vzrostlé stylizované travní listy, tím jsou připoutané jakoby k zemi a zároveň se vznáší ve vzduchu. „Zvolili jsem čtyři, protože je to pro mě kouzelné číslo, čtyřlístek, naděje, jsou tam dva kluci a dvě holky. Snažila jsem se vytvořit prostor pro představu, že existuje něco nad tím naším světem a současně něco pro věřící i nevěřící, pro všechny, kteří měli takovou ztrátu,“ řekla Psotková.

Investice z participativního rozpočtu města Písku byla do jednoho milionu korun. Participativní rozpočet umožňuje, aby se lidé zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a lidé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

První podobné pietní místo na jihu Čech vzniklo v roce 2019 na Hřbitově sv. Alžběty v Třeboni. Další vybudovali v Českých Budějovicích na hřbitově sv. Otýlie v roce 2021.

Podle statistiky Národního zdravotnického informačního portálu v roce 2023 v Česku zemřelo při porodu 302 dětí a do sedmi dnů po porodu zemřelo 71 novorozenců.