Hádky o písecký bazén pokračují, radnice nesouhlasí se závěry opozičního výboru

První z výborů je složený z opozičních zastupitelů a měl propočítat skutečnou cenu na rekonstrukci stávajícího bazénu. Ve druhém jsou členové všech zastupitelských stran a má za úkol propočítat náklady na výstavbu a provoz nového vodního světa.

„Dlouhodobě se bohužel nedaří najít takové řešení, které by mělo stabilní podporu významné většiny zastupitelů. Je proto nutné přistoupit k problému komplexně,“ řekl již dříve k založení výborů písecký starosta Michal Čapek (ANO). Dodal, že v tuto chvíli už nevidí jiný způsob, jak patovou situaci vyřešit.

Propočet nákladů na rekonstrukci stávajícího areálu měli na starost opoziční politici Marek Anděl, Jiří Černý a Lukáš Nebes (Písek srdcem a rozumem). Ti dlouhodobě vystupují proti výstavbě nového bazénu a chtěli ve městě uskutečnit i další referendum. Opravu starého objektu nyní odhadují na 135 milionů korun bez DPH a se svými závěry již konfrontovali i vedení města.

„Za tu dobu, co se zde hádáme o osudu starého bazénu, se do udržení jeho provozu investovalo již tolik, že je z velké části opravený. Náklady na dokončení kompletní rekonstrukce se tak zásadně snižují. Pro modernizaci máme navíc lepší podmínky než například v nedalekém Táboře,“ sdělil Anděl.

Dodal, že podle nových posudků nejsou ani nosné konstrukce v tak špatném stavu, jak se předpokládalo. Doplnil, že podle něj by se proto v současnosti už neměla vést debata, zda rekonstruovat starý bazén, nebo vystavět zcela nový pod lesnickou školou. Diskutovat by se mělo o tom, jak co nejrychleji Píseckým zajistit kvalitní plavání.

„Měli bychom navázat na to, jak to zde bylo dřív. Máme bazén na krásném místě, který nám ostatní města mohou závidět, a nejsme schopni ho pořádně využít,“ mrzí Anděla.

Ceny jsou dle starosty nereálné

Se závěry výboru ale nesouhlasí zástupci vedení města. Ti kritizují, že opoziční pracovní skupina výrazně podhodnotila náklady na rekonstrukci objektu, nedoložila harmonogram prací a svými závěry pouze podpoří kolování nepravdivých informací.

„Jsem rád, že zpráva o stavu současného bazénu vznikla a my se máme alespoň o co opřít při dalších debatách. Zároveň ale musím říct, že v představené vizi je mnoho zavádějících informací a zcela nereálné ceny jednotlivých etap stavby,“ reagoval starosta Čapek.

Vedení radnice se nezamlouvají například náklady 70 milionů korun na zachování venkovního areálu s padesátimetrovým bazénem nebo vybudování saunového světa s pěti až šesti saunami za pouhých sedm nebo devět milionů.

„Pouhá rekonstrukce podchodu mezi Palackého sady a náměstím, kde je jen omítka, osvětlení a elektrické rozvody, nás vyjde na tři miliony korun a oni chtějí vybudovat celý saunový svět za sedm milionů?“ ptá se starosta. Upozorňuje také na fakt, že do saunového světa má vést výtah, který výbor ve svých výpočtech vůbec nezohlednil.

Cena z roku 2014 krát 1,5

Jeho členové však tato nařčení odmítají. Ve svých propočtech vycházeli ze zpracovaného projektu na rekonstrukci bazénu z roku 2014, jehož náklady pro zohlednění inflace znásobili koeficientem 1,5. Zároveň podle Anděla využili i rozpočtové katalogy staveních firem.

„Saunový svět je podmínkou pro zachování bazénu a my pro jeho vybudování máme ideální podmínky. V Táboře kvůli němu museli dostavět novou část. My ale máme zcela nevyužívané letní šatny, které jsou jen o dvacet metrů čtverečních menší než zmíněná dostavba a můžeme tedy bez problému využít je,“ myslí si Anděl.

Největší problém však vedení Písku vidí v tom, jak si výbor poupravoval data tak, aby podpořil svůj záměr na rekonstrukci. Jeho práce se tak nyní dle radnice značně míjí svým účinkem a šíření nepravdivých informací spíše podporuje.

Po internetu již nyní koluje obrázek srovnávající cenu rekonstrukce za 135 milionů bez DPH s celkovou cenou výstavby nového bazénu s celkovými náklady 600 milionů včetně DPH.

„Je to záměrná manipulace. Osobně si myslím, že starý bazén nepůjde opravit pod 300 milionů včetně DPH. Druhá věc je ta, že v ceně nového bazénu je započtené i vybudování veškeré infrastruktury, jako je parkoviště a příjezdová cesta,“ vysvětlil místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Druhý výbor, který prověřuje náklady na vybudování nového vodního světa by měl své závěry představit nejpozději v září. V současné chvíli již prověřil 19 z 22 bodů. Čeká se pouze na vyjádření specialistů o místním referendu, propočítání energetické náročnosti stavby a zhotovení urbanistické části projektu.