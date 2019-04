Plánovaný bazén v Písku pod školou nebude, přípravy přitom vyšly na miliony

Pětadvacetimetrový plavecký bazén s osmi drahami, dětský výukový bazén, relaxační bazén s teplou slanou vodou a masážními tryskami, vířivka, Kneippův chodník a tobogan. Saunový svět a venkovní areál s dvěma bazény. Tak měl vypadat nový vodní ráj pod lesnickou školou v Písku, na který má město připravenou a povolenou stavbu podle hotového projektu.

Nakonec ale zůstane jen na papíře. Projekt, jenž vyšel dosud na 15 milionů korun, zastupitelé na mimořádném jednání minulý čtvrtek stopli.

Rozhodnutí předcházela téměř dvouhodinová debata. Zastupitelé při ní vycházeli z návrhu usnesení, podle kterého měl bazén pod lesnickou školou vyjít na necelých 316 milionů bez daně.

Cena se vyšplhala na 350 milionů

Jen pár sekund před hlasováním o výstavbě ale přišla od vedení města nová zásadní informace. Projekční kancelář zaslala ve středu aktualizovaný rozpočet, podle něhož by se částka vyšplhala na 350 milionů korun.

Tato zpráva způsobila mezi zastupiteli rozruch. „Vědět, že je od předešlého dne známá cena 350 milionů, a nechat nás tady diskutovat hodinu a půl nad částkou 315 milionů, považuji za nezodpovědné,“ reagoval Josef Soumar (Piráti).

Následovala řada návrhů usnesení, která ukázala, že ani vedení města není v názoru na bazén zdaleka jednotné. „Pro mě je jedinou variantou rozsáhlá oprava současného zařízení, kterou zajistíme jeho provoz na delší dobu než deset let,“ naznačil místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD) a navrhl generální rekonstrukci areálu pod hradbami za cenu do 200 milionů.

Místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) naopak chtěla pokračovat ve výstavbě bazénu pod školou za 350 milionů. Původní návrh doplnila o část, podle níž by si zastupitelé vyhradili konečné rozhodnutí o výběru zhotovitele.

Naopak místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL) spolu s pirátem Michalem Horákem od lesnické školy úplně upustili a navrhli zahájení předprojektové přípravy integrovaného sportovního areálu čítajícího nový bazén a sportovní halu v jižní části Žižkových kasáren. Pro tento nápad pak zvedlo ruku 18 zastupitelů.

Zahodilo se čtyřleté úsilí, říká starostka

Otázka výstavby plaveckého areálu, kterou v Písku řeší už od roku 2013, se tak vrátila znovu na začátek. Rozhodnutí zklamalo starostku města Evu Vanžurovou (Pro Písek). Ta už v minulém volebním období prosazovala právě výstavbu bazénu pod lesnickou školou.

„Zahodilo se čtyřleté úsilí pracovní skupiny dělající vše dobrovolně a bez nároku na odměnu. A to nemluvím o penězích, které to stálo. Písek si nový bazén zaslouží, je velmi dobře naprojektovaný a místo pod lesnickou školou je dobré. Teď nevím, jak vše dopadne. Jsem přesvědčená, že je to otázka dalších pěti let a v tomto volebním období se stavět určitě nebude,“ řekla Vanžurová.

Zklamaná byla i místostarostka Trambová, jež vedla zmíněnou pracovní skupinu. „Při diskusi se stále jen hledaly důvody, proč je lokalita nevhodná a bazén špatně vyprojektovaný. Nové usnesení o umístění do kasáren, která jsou dopravně i z hlediska napojení sítí zatím netknutá, jen oddálilo další rozhodnutí,“ popsala Trambová s tím, že město vyjde výstavba areálu v kasárnách na mnohem víc peněz.

„Společná stavba bazénu se sportovní halou během projektování ještě určitě dozná navýšení ceny. Pokud se zastupitelům jeví cena bazénu za 350 milionů vysoká, pak si nedovedu představit, že budou rozhodovat o částce blížící se pomalu miliardě,“ podotkla Trambová.

Mnohem optimističtější je místostarosta Hladík. „Získáním zpět do vlastnictví a vyklizením kasáren se městu otevřela jedinečná možnost na výstavbu moderního sportovně-rekreačního areálu v blízkosti centra. Bylo by škoda ji nevyužít. Jsem přesvědčený, že zde vznikne důstojný komplex, který bude zásadní investicí do tohoto území. Začít musíme co nejdříve. Stávající bazén by měl bez větších investic vydržet zhruba pět let. Věřím, že do té doby už bude postavený nový,“ míní Hladík.

Město teď musí vyřešit jako první dopravní napojení do bývalých Žižkových kasáren. Budoucí podobu lokality bude v příštích letech řešit ve spolupráci s ateliérem Fact. O tom rozhodli zastupitelé při druhém bodu zasedání, kdy vybírali z pěti návrhů zpracovatele urbánního řešení areálu.

„Vzhledem k investicím, které jsou, nevidím dopravní napojení dřív než za tři roky. Až bude hotové, stavěly by se haly, popřípadě bazén,“ dodala starostka Vanžurová.