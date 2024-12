Konec dohadů v Písku. Akvapark za 388 milionů začnou stavět v lednu

„Na konci září skončilo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo sedm zájemců. Vítězná nabídka činí 388 milionů korun bez DPH, což je o 101 milionů méně, než byla limitní cena. To je pro město velmi potěšující zpráva. Nabídku vítězné firmy jsme prověřili včetně kontroly položkového rozpočtu, a mohli jsme konstatovat, že je v pořádku. Dodavatele schválila rada města a lhůtu pro podání námitek žádný z účastníků nevyužil. Stavbě bazénu jsme tak nejblíž, co jsme kdy byli,“ ujistil starosta Michal Čapek.

Již čtvrté kolo tendru vypsala radnice letos na jaře. Předchozí tři musela zrušit. „Věřím, že je nyní situace natolik jiná, že projekt dokončíme,“ naznačil v únoru Čapek. Dodal, že pokud by výběrové řízení nebylo úspěšné, další se vypisovat již nebude. „Pak už bude načase si říct, že bazénu nebylo přáno, a posunout se zase někam dál,“ konstatoval tehdy.

Areál postaví firma Hochtief – Edikt podle projektu pražské společnosti Projektil Architekti. Návštěvníky čekají tři vnitřní bazény – 25metrový s osmi drahami, dětský výukový se skluzavkou, relaxační s teplou slanou vodou a masážními tryskami. Nebude chybět vířivka, Kneippův chodník (dráha, kde chodec smáčí nohy střídavě v teplé a studené vodě) a 112 metrů dlouhý tobogan. Ve wellness části bude saunový svět se čtyřmi různými saunami a ochlazovacím bazénkem na střeše. Nabídku doplní dva venkovní bazény.

Ve městě řeší bazén od roku 2011

Horké téma písecký bazén se začalo řešit v roce 2011. Vypadalo to, že dosavadní budovu ze 70. let postavenou v akci Z čeká co nejdříve demolice. Město vyzvalo občany, aby se vyjádřili v anketě, čemu dávají přednost. Na výběr byly možnosti od nejdražší demolice a stavby nového akvacentra až po rekonstrukci areálu, který chátrá.

Odborníci reagovali na anketu ve smyslu, že nový moderní areál je zcela nevhodný na místě současného bazénu, což je z pohledu města památková zóna. V referendu se pro přesun vyslovilo 9 471 občanů Písku, což bylo 88 procent zúčastněných lidí. To bohatě stačilo k tomu, aby byl výsledek pro zastupitele závazný. Začala se proto vybírat nová lokalita.

V roce 2012 ale vzniky dvě nezávislé studie posuzující stav bazénu. Ty se shodly, že to s ním není tak zlé a že se zavírat nemusí. Zastupitelstvo po bouřlivých debatách vyčlenilo 12 milionů korun na opravy. Nicméně myšlenka nového akvaparku se již rozjela.

Radnice následně vytipovala 15 lokalit. Nechybělo výstaviště nebo bývalá Žižkova kasárna. Šlo ale o místa, která nebyla vždy ve vlastnictví města a kde by mohl vyvstat problém s vykoupením pozemku. Právě v areálu kasáren si architekti představovali celý sportovně-zábavní komplex včetně dalších sportovišť a kina. A jako termín dostavby uváděli pět let.

Město mělo představu, že připraví soutěž pro renomovaná česká architektonická studia. V rozpočtu na to vyhradilo jeden milion korun. Pak by si vybralo nejzajímavější a nejefektivnější návrh. Místo toho to ale vypadalo, že rozhodující bude cena, protože Česká komora architektů požadovala odměnu zdvojnásobit. Nakonec ale ustoupila, takže porota hodnotila 21 odevzdaných a platných návrhů.

Projekt se další roky potýkal s výběrem lokality. Ve hře zůstal prostor pod lesnickou školou a Žižkova kasárna. Zde město řešilo spory s izraelskou firmou a také soud, který část areálu vrátil do majetku města. V roce 2017 zastupitelé odhlasovali, že akvapark bude pod školou, kde jsou i fotbalová hřiště.

V dalších letech se ale názory a hlasování přelévaly z jedné strany na druhou. Někteří zastupitelé se opakovaně pokoušeli prosadit argumenty, proč jsou minulá rozhodnutí vadná, a navrhovali referendum, kde by se občané vyjádřili v tom smyslu, jestli by nebylo nejvhodnější přece jen opravit současný bazén a nic nového nestavět.

V roce 2022 zastupitelstvo stoplo další referendum, stejně jako spuštěné výběrové řízení. Důvodem byly i tady vzájemné třenice ohledně financování a mimo jiné také vzájemného obviňování se z jeho neprůhlednosti. Místostarostka Petra Trambová se tehdy vyjádřila, že zastupitelstvo problém bazén prostě vyřešit nedokáže.

7. září 2024

Téma, které rozděluje občany na příznivce a odpůrce, dosud vygradovalo na veřejném zasedání zastupitelstva v listopadu 2023. Přítomní se tehdy vraceli k referendu z roku 2013 a zpochybňovali ho. Přes bouřlivou diskusi ohledně financování a opakovaný návrh referenda se zastupitelstvo konečně dobralo výsledku. Stavba nového akvaparku pod školou prošla 18 z 27 hlasů.