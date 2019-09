Obchodní akademii v Písku zdobí aula i klub, škola má i byt pro učitele

Poprvé za poslední čtyři školní roky nemuseli žáci písecké obchodní akademie v září procházet staveništěm, aby se dostali po prázdninách do svých tříd. Přibližně tři a půl roku totiž trvala rozsáhlá rekonstrukce horních pater budovy v Čelakovského ulici. Výsledkem jsou kromě moderních učeben a kabinetů zbrusu nové společné prostory a zázemí pro 235 žáků i bezmála 30 zaměstnanců školy.

Na první pohled však poutá pozornost zejména nádvoří s kašnou a betonovými květináči s venkovním sezením, které připomíná amfiteátr. Navazuje na novou jídelnu v přízemí, jejíž rekonstrukce byla pro stavitele zároveň jedním z největších oříšků.

„Ve čtyřmetrové hloubce totiž narazili na vodu, takže museli vybudovat ještě přečerpávací stanici,“ vysvětluje ředitel písecké obchodní akademie Pavel Sekyrka. To hlavní se však podle Sekyrky událo přímo pod střechou budovy.

„V první etapě jsme začali s přestavbou půdního prostoru, kde naproti původnímu schwarzenberskému schodišti vznikl studentský klub Akáda. V něm je srdce školy, nachází se tam bufet, kavárna, komunitní část, galerie a navazuje na ni venkovní terasa,“ jmenuje Sekyrka.

Společně s klubem se práce týkaly i toalet, místnosti výchovného poradce i kanceláří vedení školy.

Opravy pomohly celkové atmosféře ve škole

Další novinkou je podkrovní aula pro více než 160 lidí, která má sloužit pro různé akce studentů.

„Využíváme ji i pro večírky a oficiální konference, které u nás pořádají firmy z okolí. Při rekonstrukci jsme tu měli dlouho udělaný strop jen z plachet, kvůli přísným předpisům jsme totiž museli udělat úplně nový,“ říká Sekyrka s tím, že aulu zbývá doplnit o audiovizuální techniku.

Ta ale nechybí v několika opravených učebnách, jichž se rekonstrukce také týkala. Počítače se sluchátky a interaktivní tabulí využívají studenti s učiteli zejména při výuce jazyků, uplatnění najdou i v jiných předmětech.

„Projektory a obrazové technologie mi teď hodně pomáhají, i když se nejdřív musíme naučit se vším pracovat. Opravy ale pomohly i celkové atmosféře ve škole,“ pochvaluje si Eva Kopřivová, která na škole vyučuje ekonomické předměty.

To byl i cíl projektantů z českobudějovického ateliéru Heritas, který měl výslednou podobu školy na starost.

„Chtěli jsme vytvořit prostředí, které by bylo napřed než naše doba, a kde by byl komunitní život. Pomohly mi k tomu i mé děti, které mi v době zpracování návrhu dávaly zajímavé tipy a postřehy, co by v moderní škole mělo být,“ prozrazuje vedoucí ateliéru Lubor Gregora.

Novinkou na škole je byt pro začínajícího učitele

Podle ředitele školy Sekyrky se výsledek rekonstrukce přesně setkává s jeho představami, jak by měla moderní škola vypadat.

„V 21. století bychom měli směřovat více ke komunitnímu centru. Rodiče bývají často vytížení a častokrát k nám chodí děti z neúplných rodin, takže by škola měla jako výchovná instituce nabízet žákům příjemné a otevřené prostředí. Nechci, abychom byli my a oni,“ přibližuje svou vizi.

Vzhledem k tomu, že se pracovalo na některých částech školy dlouhé měsíce prakticky nepřetržitě, museli se v zimě žáci s učiteli připravit na nevytopené učebny.

„V tu chvíli bylo běžné, že studenti byli v hodinách navlečení v bundách a učitelé vykládali látku ve vaťácích. Naštěstí to rodiče pochopili a co vím, tak tuhle etapu nikdo neodnesl ani žádným nachlazením,“ říká s úsměvem Sekyrka.

Novinkou na škole je také takzvaný byt pro začínajícího učitele. „Snažili jsme se ho navrhnout tak, aby nevyšel ani kousek místa nazbyt. Ale není určený jen pro nové kantory, sloužit by měl i stávajícím kolegům, kteří se dostanou do složité životní situace. My jim tak na přechodnou dobu pomůžeme, než se postaví na vlastní nohy,“ podotýká ředitel.

Dohromady stály veškeré úpravy okolo 90 milionů korun, Jihočeský kraj se na rekonstrukci podílel částkou 80 milionů. Zbytek platila škola ze svého nebo využila dotací.

„Do této částky máme započítané i náklady na opravu hlavního schodiště, která nás teprve čeká. Chceme ho mít do konce podzimu hotové, a tím snad na delší dobu ukončíme rekonstrukci uvnitř budovy,“ doufá Sekyrka.