Můžeme být jedničkou pro karavany, říká nový šéf jihočeského turismu

Budete lákat na dovolenou ostatní, stihnete ale v létě nějakou vy sám?

Ne, není možné nastoupit a hned si ji brát. Po jižních Čechách ale jezdím hodně a myslím si, že jakýkoliv pobyt tady je dovolená. Nechci, aby to znělo lacině, ale jsem velký patriot a jižní Čechy mě vždy nabíjí energií.

Jaká je podle vás ideální dovolená v tomto regionu?

Kraj je svou rozlohou a nabídkou ideální pro pobytovou turistiku. Nejsme místo, na které se člověk dívá z autobusu, jižní Čechy je třeba vychutnat, host tady musí žít. Ideální je vybrat si místo k ubytování a potom podnikat výlety podle počasí a toho, co je v okolí. Nabídka je široká.

Myslíte si, že se s ohledem na situaci více objevují místa, kam se dříve tolik nejezdilo?

Jsou to přesně ty lokality, kam budeme mířit s podzimní kampaní. Potřebujeme, aby se množství turistů rozlilo do méně známých míst. Zacílíme na individuální turistiku. Ostatně jih Čech je zdravý region, což je vědecky podložené. Kraj má nejzdravější životní prostředí v republice.

O jakých místech se bavíme?

Propagace bude směřovat na celý region, nechci jmenovat jednu lokalitu. Kam se podíváte, tam jste řádově desítky minut od míst, kde najdete klid a zdraví.

Petr Soukup (50 let) Pochází z Českých Budějovic. V 90. letech žil v USA, absolvoval stáž v Kanadě. V médiích pracoval pro Rádio Faktor a byl šéfredaktorem Českobudějovického deníku. Pracoval i jako mluvčí budějovické radnice. Později se stal vedoucím kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu a v roce 2013 nastoupil do kanceláře hejtmana. Poslední tři roky vedl odbor kanceláře hejtmanky, kde se věnoval marketingu, cestovnímu ruchu či zahraničním vztahům. Mezi jeho koníčky patří četba, cestování, jízda na koni, jachting, střelba. Je ženatý, má dvě dcery.



Nemáte například pocit, že roste zájem o Českou Kanadu?

Pokud se mají turisté rozlít do jiných území, tak Česká Kanada právě tento potenciál má. Turisté tam objevují jedinečnost a čistotu.

Bavili jsme se o nadcházejících měsících. Jakým aktivitám se ale věnujete teď v létě?

Sledujeme, jak vypadá hlavní sezona. Víme, že nedosahuje čísel jako minulé léto. Chceme začít pracovat na menších projektech, jako je infrastruktura pro cyklisty. Jako velká příležitost se jeví karavany, kterých přibývá. S vedením kraje jsme domluveni na dotačním programu, který pomůže vytvořit pro ně místa. Mnohdy parkují živelně a není to šetrné k životnímu prostředí. Jižní Čechy mají potenciál být v tomhle jedničkou a nemusí na to jít velké investice. Další dlouhodobou věcí jsou významné projekty celorepublikového až mezistátního významu. Úžasný bude areál v Trocnově (archeoskanzen, pozn. red.) a pro další chceme shánět partnery.

Je v případě karavanů reálné, aby se místa postavila už letos?

Jde o to, kdy se program vypíše. Připravuje se na podzim a nepovažuji to za natolik komplikované, aby se to nemohlo odrazit v příští sezoně. Je třeba, aby hosté věděli, že je tady infrastruktura. Chtěl bych, aby měla novinka dvě části – pro kempy a pro obce.

Čím si vysvětlujete, že letošní sezona není tak silná?

Lidé cítí abstinenční příznaky po moři, zároveň si málo z nich zamlouvá pobyty dopředu, protože neví, co bude za měsíc. Teď proto nejvíc letí dovolená last minute.

Přesná data za léto budou později. Máte ale už představu o podílu tuzemských a zahraničních hostů?

Průběžně si to monitorujeme přes informace z terénu a jsme na nějakých 60 procentech loňského léta, přičemž většina turistů jsou Češi a Jihočeši. Před časem jsme pustili kampaň v okolních zemích, jako jsou Německo, Rakousko, Maďarsko či Polsko, kde teď chystáme i víc projektů.

Sledujeme kompletní proměnu cestovního ruchu v kraji s ohledem na to, že téměř zmizeli Asijci a nahrazují je Evropané?

Kompletní asi ne, ale koronavirus nám dal příležitost ještě víc přitlačit a pomoci individuální turistice, která je prioritou.

Čistě pragmaticky, dá se na to nahlížet i tak, že u nás evropští hosté nechají více peněz?

Proto říkám, že nepotřebujeme turisty, kteří vidí jižní Čechy z autobusu, ale ty, již se u nás ubytují a několik dní tady žijí. Zajímá nás spokojený turista, ale i jihočeští podnikatelé, kteří splácí své úvěry. Cestovní ruch je náš průmysl. Musíme vnímat i zaměstnanost a obživu místních obyvatel.

Řešíte i nedostatek lidí v této oblasti? Řada personálu kvůli covidu cestovní ruch opustila.

Pracovní síla je problém všude a nad tím jsme debatovali například s Jihočeskou univerzitou. S děkankou Ekonomické fakulty chceme rozšířit možnosti stáží a brigád pro studenty. Myslím, že by se kraj jako provozovatel středních škol mohl zamyslet nad zaměřením výukových programů tímto směrem. Považuji nedostatek pracovní síly za největší slabinu, týká se to nejrůznějších pozic.

Co pro vás osobně nová funkce znamená?

Žijeme v ráji a málokdo si to uvědomuje. Nejvíc jsem přemýšlel nad tím, že to je velká zodpovědnost, protože jsme opravdu nejkrásnější kraj, což sice říkají všichni v republice, ale u nás to je pravda. Je pro mě čest, že mohu být u šíření slávy a krásy jižních Čech. Možná to zní lacině, ale opravdu to tak cítím.

Jak náročné jsou první týdny?

Centrála patřila pod kancelář hejtmana, kde jsem působil. To znamená, že jsem její činnost sledoval. Teď jde o to proniknout do každodenní práce a stanovit si priority. Mezi ně patří příprava podzimní kampaně. Zároveň se bude v září schvalovat 10letá koncepce cestovního ruchu pro Jihočeský kraj. S vedením kraje jsme pravidelně v kontaktu a tyto strategické věci řešíme.