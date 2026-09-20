iDNES z kraje: Na to, abychom zaujali turistu, máme na síti asi dvě vteřiny, říká Soukup z JCCR

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Léto je pryč, stihl jste vy sám nějakou dovolenou?
Stihl, ale napůl profesně. Byl jsem opět hodně zvědavý na Polsko, byli jsme v jeho severní části. Obecně se tato země hodně zvedá. Z oblasti, která nás zajímá, tak je to nabídka služeb i ubytování. Nedivím se, že Češi také objevují Polsko. I když je to proti našemu zájmu, my chceme, aby turisté objevovali jižní Čechy.
Přivezl jste si odtud nějakou inspiraci?
Je to proti nám veliká země, a tak tam velkou část turistů vykryjí samotní Poláci. Není tam až takový důraz na cizinu, to je přesně to, co musíme dělat my.
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A co tam tedy třeba dělají jinak a možná lépe?
Stále vnímám, že s nabídkou jsou tak deset let za námi, ale jsou nyní tak aktivní, že by to pro nás měl být vykřičník.
Jezdí více i oni k nám do jižních Čech nebo končí spíše někde na severu naší země?
Teď jste mi nahrál. Před dvěma, třemi lety jsme se o ně začali hodně zajímat a zareagovali a objevují jižní Čechy. Jsou to mimořádní cyklisté a přívětiví lidé. Mají stejnou mentalitu jako my, jedí stejná jídla. Máme z nich velkou radost a v některých číslech už začínají předhánět čínské turisty.
A je to velká kupní síla, jsou zajímaví i pro hoteliéry a podobně?
Určitě ano. Samozřejmě, každé přenocování se počítá. Dovnitř jsou naší hlavní cílovou skupinou restauratéři a hoteliéři, takže máme rádi ty turisty, kteří přijíždějí z větší dálky. Víme, že budou zůstávat přes noc a více dní.
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Jste šéfem Jihočeské centrály cestovního ruchu pět let. Změnil se za tu dobu turista?
Každý rok se mění. Cestovní ruchu zasahuje do všech oblastí. Nerad bych srovnával s dobou před covidem, to byla úplně jiná situace. Každopádně u té změny jsou to dvě hlavní věci. Přesun lidí na sítě, osmdesát, devadesát procent lidí se na nás dívá v mobilu. A přitom rolování máme zhruba dvě vteřiny, abychom je zaujali. Aby zůstali očima v jižních Čechách. A do toho nám vstupuje řekněme generace Z, to už je trochu jiná skupina. Oni nejdříve vyhledávají restaurace, co budou jíst a pít a potom až následný program. Musíme reagovat na ty, kteří ještě nedávno byli studenti, ale teď začínají cestovat.
Přespí tu také, nebo mají vše rychlejší a přesouvají se z kraje do kraje? Chtějí vše rychleji?
Jsou to poletuchové, nechtějí zůstávat na jednom místě. Mám takové rozdělení – chataři a požitkáři. Jedna generace se ráda vrací na stejné místo, ta druhá chce být každý víkend někde jinde.
Řekněme, že jsem teď potenciální turista. Jak byste mě za ty dvě vteřiny chtěl zaujmout, bych si řekl, ty brďo, pojedu sem.
Co se týká kampaní na sítích, tak jich děláme desítky. Využíváme influencery. A k těm dvěma vteřinám, musí tam třeba na začátku ta rodina s dětmi na kolech, nebo naopak obří hamburger nebo voda.
Jak to funguje s influencery? Před lety jste sem některé zvali.
Ano, to bylo vždy šest vybraných influencerů. Ale dnes už je tohle naprosté minimum. Díváme se po profilech, které mají velkou sledovanost, například Úžasná místa a podobně. Potřebujeme statisíce sledujících, aby to mělo záběr. A pak jsou to speciální skupiny, kde to není až tolik o číslech, to jsou třeba karavanisté. My víme, že jich tam nebude 400 tisíc, ale o to více jim můžeme ukázat, kde mohou zastavit, jaký je kde servis a zázemí. Ale mění se to týden od týdne, ta doba je hrozně rychlá.
Zajímá vás, proč jsou jižní Čechy pro turisty tak lákavé, kde je opravdu krásně a proč tak skvěle funguje gastroturistika nebo cesty za pivem? Poslechněte si celý podcast přímo zde na budejovice.idnes.cz nebo na Spotify a dozvíte se mnohem více.