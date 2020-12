Vývojář spustil aplikaci, která lidem platí za zhlédnutí reklamy

Aplikace Marcus má nyní zhruba 20 tisíc uživatelů. „Dříve fungovaly nabídky, že dostanete peníze třeba za přečtení mailů, většinou však šlo o podvody. My teď ukazujeme lidem, že našemu programu mohou věřit. Každé pondělí vyplácíme částky uživatelům, kteří si prohlédnou reklamy,“ vysvětluje 35letý muž, který novinku spustil před rokem a nyní pozvolna nabírá zájemce.

Marcus funguje tak, že za každou zhlédnutou reklamu se registrovanému uživateli připíše na konto určitý počet bodů. Pokud jich nasbírá 150, může zadat číslo účtu a po přepočtu dostane peníze. Částky jsou nyní v řádech korun. Aplikace se teprve rozbíhá a reklam není tolik, aby někdo koukáním na reklamy vydělával ve velkém. Zatím si sledující rozdělili dohromady skoro 100 tisíc korun.

Firmy mohou v Marcusovi inzerovat třeba letáky, videospoty, zvukové reklamy nebo dotazníky či své webové stránky. Registrovaní navíc mohou ohodnotit, jak se jim propagace líbila.

„To je pro společnosti dobré, mohou si tam dělat i průzkumy. Je to pro ně alternativa v online reklamě. Mají možnost část peněz z rozpočtu na propagaci vzít a dát je mezi lidi. Zadání reklamy je jednoduché, měl by to zvládnout i například malý řemeslník z venkova, který nemá s inzerováním online zkušenosti,“ popisuje Pechoušek.

Prozatím v aplikaci inzerují menší firmy a prodejci. Zakladatel věří, že s přibývajícími uživateli začne být Marcus zajímavý i pro větší společnosti, třeba řetězce supermarketů. Pokud by se na jedno místo soustředilo větší množství prodejců, pro zákazníky by mohl být Marcus dalším nástrojem k online nákupům. Zboží teď vyhledávají hlavně na Googlu.

Úskalí může být v tom, že lidé budou chodit do aplikace jenom vydělat. Nastává otázka, jaký by pak mělo pro firmy smysl volit tento způsob reklamy. „Na to nás lidé upozorňovali, ale toho už se nebojíme. Z praxe vidíme, že uživatelé provádí u obchodníků potřebné akce,“ povídá Petr Pechoušek.

Prodávají a vyvážejí okna do USA

„Navíc máme nástroje, jak sledující u reklamy udržet. Nestane se, že by si zapnuli reklamu a nesledovali ji. Přes leták se třeba několikrát objeví logo firmy. Pokud se ho uživatel nedotkne, nesplnil podmínku pro získání bodů. Nebo třeba musí strávit na webu inzerenta určitý čas, jinak se mu na konto taky nepřipíšou,“ pokračuje.

Podle vývojáře může společnosti motivovat pro využívání Marcuse to, že jim umožňuje zmíněné způsoby reklamy kombinovat. Mohou třeba vložit video a za to ještě dotazník. Variant je spousta.

Marcus patří pod Pechouškovu společnost AppYours, ve které pracuje parta kamarádů ze Šumavy. Podnikají v Praze, už několik let například prodávají a vyvážejí okna do USA. Ve Čkyni na Prachaticku mají expediční depo.

Sám zakladatel se na Šumavu často vrací. Kromě vývoje dalších aplikací se zabývá například 3D tiskem či výrobou industriálního nábytku. Zároveň staví takzvané nano-domy, což jsou mobilní domy s levným provozem. Pechoušek stál i u vzniku mobilní aplikace Fare2Bandit. Uživatelé si tam sdíleli, kde se zrovna nachází revizoři v MHD.