Prezident mu řekl, že je frajer. Žák zachránil dítě z potápějícího se kočárku

Autor:
  9:54
Mladého zachránce Jana Veverku z Temelína na Českobudějovicku ocenil Zlatým záchranářským křížem prezident republiky Petr Pavel. Školák loni v létě skočil v Hluboké nad Vltavou do řeky, kam sjel kočárek s miminkem. Kojence spolu s dalšími lidmi vytáhl z vody.
Fotogalerie2

Žák Jan Veverka ze ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou získal za záchranu malého dítěte ocenění Zlatý záchranářský kříž. (10. října 2025) | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

„Já jsem nic neprovedl, pane řediteli,“ namítal Jan Veverka z Temelína na Budějovicku, když ho přinutil ředitel Základní školy Malá Strana v Týně nad Vltavou Miroslav Vašica vstát loni na začátku školního roku před celou třídou. Žák se totiž obával pokárání.

„Ale provedl,“ opravil ho Vašica. „Ty ses zachoval jako chlap. Ty jsi někoho zachránil.“

Vše se odehrálo minulý rok na konci letních prázdnin v Hluboké nad Vltavou, kde byl Honza, který se chystal do sedmé třídy, s bratrem a strýcem jezdit na paddleboardu. Sám seděl na mole nad vodou, když si všiml dění na svahu u řeky.

Žák ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou Jan Veverka pózuje o oceněním Zlatý záchranářský kříž. To mu předal prezident republiky Petr Pavel. (10. říjen 2025)
Žák Jan Veverka ze ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou získal za záchranu malého dítěte ocenění Zlatý záchranářský kříž. (10. října 2025)
2 fotografie

„Tam šla paní se dvěma dětmi a s kočárkem. Nějak se zakoukala na ty dvě a kočárek sjížděl dolů do vody,“ vzpomínal. „Nepřemýšlel jsem nad tím. Skočil jsem do vody a plaval za ním.“

Kočárek se velmi rychle začal plnit vodou. A byl těžký. Honza si uvědomil, že s ním nehne. A že se musí soustředit právě na miminko.

„Chtěl jsem dítě vyndat, ale nevěděl jsem pořádně jak. Tak jsem se jen snažil ho držet nad vodou, než dorazili ostatní. A pak jsme ho společně dostali na břeh,“ vyprávěl.

Z vody následně vytáhli s dospělými i kočár a s ním i utopený mobilní telefon, který v něm zůstal. „Ale za ten mobil opravdu nemůžu,“ připomínal Honza později.

Pan prezident mi potřásl rukou a poděkoval

O jeho činu by se asi nikdo nedozvěděl, nebýt e-mailu, který zaslali svědci události řediteli školy. „Psalo se v něm, že Honza byl u kočárku první a že zahájil záchranu kojence. Byl ve vodě mrštný jako štika,“ zdůraznil Vašica, který chlapcův zásah loni nominoval na Zlatý záchranářský kříž.

A právě ten si Jan Veverka nedávno přivezl z Pražského hradu. Předal mu ho prezident Petr Pavel. Jihočech se tak stal nejmladším ze sedmi oceněných z celkového počtu 66 nominovaných.

„Byl jsem rád, že nemusím do školy,“ reagoval současný osmák Honza na dotaz, jaký měl pocit, když přišlo pozvání do Prahy. „S panem prezidentem jsme se viděli jen chvilinku, když mi potřásl rukou a řekl mi, že jsem frajer. Ale povídali jsme si potom. Ptal se, jak se to stalo, a děkoval mi,“ prohodil.

„Musel jsem ocenit a pochválit jeho uvažování. Rychle vyhodnotil, že nedokáže vytáhnout kočár, tak začal vyzvedávat dítě. Pevně věřím, že tento jeho čin bude příkladem i ostatním v takto krizových situacích,“ uvedl ředitel Vašica, který Honzovi k ocenění pogratuloval společně se spolužáky. Jeho cenu si prohlédli na hodině občanské výuky.

