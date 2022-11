Vyrábíme střešní tašky, které nahradí soláry. Bude to trend, říká šéf cihelny

Ceny jste za poslední dobu zvedli o 22 procent, od roku 2020 to je už o 44 procent. Jaký předpokládáte další vývoj i s ohledem na dostupnost energií?

Máte pravdu, že ceny rostly zásadně. Nám navíc několikanásobně stoupnou vstupní náklady. Pokud se bavíme o výrobě cihly či střešní tašky, tak řešíme především plyn. Odhadujeme, že energie budou ještě dražší, takže na to pak také budeme muset zareagovat. Očekávám, že nám náklady vzrostou ještě o desítky procent. To zkrátka budeme muset promítnout do výsledné ceny našich výrobků.

Ceny pozemků dolů nijak výrazně nepůjdou. Nemovitost je stále dobrá investice.