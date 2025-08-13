Povedla se letošní „limitka“?
Ohlasy jsou pozitivní. V pivovaru Obora, se kterým jsme ji tvořili, už před nějakým časem dokonce došly zásoby, takže řešili, jestli připraví nějaké extra dodávky nad plánované množství. Takže myslím, že se povedla.
V čem je specifická?
Je to takové lehké letní pití. Má výraznou ovocnou chuť. Ta však nepochází z ovoce, ale z použitých chmelů. U nich je důležitý způsob, jakým se využily. Na rozdíl od ležáků se část používá zastudena, díky čemuž se do piva víc propíše jejich chuť. Není to chmelová chuť piva, ale samotná chuť chmele. Ta je krásně ovocná a jsou cítit tropické tóny amerických chmelů.
Budvar má i řadu zahraničních spoluprací, kdy vaříme poctivý český ležák s renomovanými pivovary, aktuálně třeba v Austrálii a Americe.