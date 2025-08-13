Skrytý nápad? Chci uvařit rýžové pivo. Budvarský sládek mluví o limitovaných edicích

Poslední limitovanou edicí je DoubleTrouble, který vyladili sládci Petr Košin (vlevo) z Budějovického Budvaru a Martin Novák z pivovaru Obora. | foto: Budějovický Budvar

Pavel Kortus
  15:00
Pátá limitovaná letní edice, kterou Budějovický Budvar vaří ve spolupráci s minipivovary, nese název Double Trouble a lidem chutná. Alespoň takové zkušenosti má sládek Budvaru Petr Košin, který se na něm podílel. Letošní novinku připravil společně se sládkem z pivovaru Obora. V rozhovoru zmiňuje, jaký je postup při tvorbě „limitky“, jak jsou oblíbené ve světě i to, kam míří spolupráce národního pivovaru směrem do zahraničí.

Povedla se letošní „limitka“?
Ohlasy jsou pozitivní. V pivovaru Obora, se kterým jsme ji tvořili, už před nějakým časem dokonce došly zásoby, takže řešili, jestli připraví nějaké extra dodávky nad plánované množství. Takže myslím, že se povedla.

V čem je specifická?
Je to takové lehké letní pití. Má výraznou ovocnou chuť. Ta však nepochází z ovoce, ale z použitých chmelů. U nich je důležitý způsob, jakým se využily. Na rozdíl od ležáků se část používá zastudena, díky čemuž se do piva víc propíše jejich chuť. Není to chmelová chuť piva, ale samotná chuť chmele. Ta je krásně ovocná a jsou cítit tropické tóny amerických chmelů.

Budvar má i řadu zahraničních spoluprací, kdy vaříme poctivý český ležák s renomovanými pivovary, aktuálně třeba v Austrálii a Americe.

