Podnikatel chce udělat z chátrajícího altánku kavárnu. Ožije Háječek?

V létě si po práci nebo škole zajít do Háječku, v altánku si dát kávu a posadit se pod slunečník s výhledem na slepé rameno Malše. O něčem takovém už dlouho sní řada obyvatel Českých Budějovic.

Kolem poničeného objektu ale nyní jen procházejí a měří si ho káravým pohledem. Často chodí kolem i Petr Beneš. Poslouchat, že to je ošklivé místo, které dělá ostudu, ho ani trochu netěší.

Právě proto, aby byl Háječek zase o něco hezčí, altánek s výhledem na řeku v roce 2015 koupil. Chtěl ho opravit a proměnit v kavárnu. Zatím si však jen dopisoval s úřady. To se teď může změnit.

„S bývalým majitelem jsem se o altánku hodně bavil. Když se ho rozhodl prodat, protože přesně nevěděl, co s ním, napadlo mě, že bych ho mohl koupit a začal s ním konečně něco dělat. Když se tak stalo, myslel jsem si, že je místo tak hezké, že budou všichni nakloněni tomu, aby s tím chtěl někdo konečně něco dělat,“ vzpomíná 40letý Petr Beneš.

Po koupi se spojil s odborníky. Rozjeli jednání s městem, památkáři a dalšími úřady. Jenže u jednání se nápad na několik dlouhých měsíců zasekl.

„Kdyby všechno pokračovalo, jak má, tak bylo reálné otevřít kavárnu na jaře 2017. Vyjádření města a různých úřadů ale dopadla tak, že se k tomu ve skutečnosti nikdo nechtěl pořádně vyjádřit. Prodlužovalo se to a oddalovalo. V podstatě nikdo neprojevil zájem věc řešit. I já už jsem byl unavený a nedával jsem tomu takový elán jako na začátku, kdy jsem měl připravené peníze i nějakou vizi,“ líčí.

Posezení u řeky

Petr Beneš si chtěl nejdřív pronajmout od města dva pozemky směrem k Malši. Plánoval vybrat prostor, posypat ho štěrkem, udělat mlatový povrch a na něj umístit posezení. Jeden z nich ovšem nezískal, a tak dál trval alespoň na jednom přímo před kavárnou.

Mezitím se i k němu dál dostávala kritika, že se majitel altánku nesnaží nic dělat. „Sám chodím kolem docela často a pochopitelně mi to vadí. Najednou ale máte svázané ruce a nemůžete dělat ve skutečnosti nic,“ kroutí hlavou Beneš.

Podoba objektu není trnem v oku jen jemu, ale i lidem, kteří kolem denně procházejí. „Myslím si, že by bylo super, kdyby se s tím konečně začalo něco dít. Je to docela ostuda. Háječek je celkově dost zanedbaný. Nevím, jestli tam kavárna natáhne lidi. Už proto, že je tam vždy dost bezdomovců. Letní kino taky není úplně v dobré kondici a planetárium jakbysmet,“ říká 22letý Tomáš Tachecí, který nedaleko odtud pracuje.

Zaseknutá situace se dala do pohybu před několika týdny, kdy se radní o záměru začali opět bavit. Postup byl ale poněkud zvláštní. Téma totiž nejdříve odložili a krátce poté Beneše informoval majetkový odbor o možnosti převodu objektu na město.

„Nepochopil jsem to. Oni vědí, že mám zájem to opravit, mají moji žádost o pronájem pozemku a pak mi přijde zpráva, jestli to nechci prodat,“ krčí rameny majitel, který tak musel znovu zopakovat, že prodej nepřipadá v úvahu.

To nakonec podle všeho vedlo k tomu, že se situace po únorovém zasedání radních změnila.

„Rada schválila věcné břemeno, aby tam mohl být umístěn kabel nízkého napětí a kanalizace. Také jsme schválili právo upravit chodník u altánku a záměr pronájmu části pozemku k umístění stolů, židlí či slunečníků v létě, aby mohla kavárna fungovat i mimo objekt,“ shrnuje náměstek českobudějovického primátora Ivo Moravec (OPB). Podle jeho slov město nechce záměr brzdit a zapadá do revitalizace parku.

Právě na tohle rozhodnutí Beneš dlouho čekal. „Netušil jsem, že ke schválení dojde. Selským rozumem mi tohle přijde jako správná odpověď ze strany města. Mám radost, že si lidé na radnici po dvou letech uvědomili, že pokud budou věci odkládat, tak se nic okolo nestane. Jsem rád, že se věci začínají řešit,“ těší Beneše.

Jedním dechem však mírní nadšení. Cesta k cíli v podobě kavárny, která odstartovala v roce 2015, bude totiž ještě dlouhá. Záměr teď čeká kolečko vyjadřování u památkářů či stavebního úřadu. Až skončí, může teprve začít rekonstrukce. Střízlivý odhad je zhruba devět měsíců do zahájení oprav.

„Letos kavárna otevřená nebude, to se nedá stihnout. Chceme to navíc udělat pořádně a s rozmyslem. Nebudu slibovat, že bude kavárna letos, nebo příští rok. Elán pořád mám. Na začátku byl ohromný, teď je spíš střízlivý. Moje myšlenka je stále stejná: mít v Budějovicích něco, co mě hřeje u srdce a mám z toho dobrý pocit,“ uzavírá Beneš, který má nábytkářskou firmu.

Sám počítá s tím, že jen oprava altánku ho vyjde na dva miliony korun. Samotné zprovoznění by se mohlo vyšplhat až na čtyři miliony.