Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž se odvolal státní zástupce.
Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

V Praze pokračuje soud v případu Patrika Tušla, který je obžalovaný kvůli...
Dezinformátorka Jana Peterková na sociální síti oznámila, že bojuje proti...
Příznivci dezinformátorky a bývalé novinářky Jany Peterkové se pokusili...
Příznivci dezinformátorky a bývalé novinářky Jany Peterkové se pokusili...
32 fotografií

Podle žalobce Peterková uvedla, že po nástupu prezidenta Petra Pavla na Pražský hrad bude vyhlášen válečný stav a mobilizace. Proti rozhodnutí lze ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Peterková předloni zveřejnila na sociální síti video, ve kterém řekla, že pokud se Pavel ujme prezidentské funkce, bude vyhlášený válečný stav a mobilizace.

Soud zprostil novinářku Peterkovou. Strašila mobilizací po zvolení Pavla

Obvinění z šíření poplašné zprávy odmítla s tím, že o mobilizaci mluvili náčelník generálního štábu Karel Řehka i prezidentští kandidáti. Podle předsedy senátu píseckého soudu Martina Krále není možné považovat projevy Peterkové za trestný čin.

„Je zde nový nález Ústavního soudu z března 2025. Týká se věci, která odsuzovala totožný skutek a řešil otázky šíření poplašné zprávy a projevy politické povahy,“ uvedl Král.

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)
V Praze pokračuje soud v případu Patrika Tušla, který je obžalovaný kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka. Tušlova podporovatelka Jana Peterková (uprostřed) před soudní síní. (7. června 2023)
Dezinformátorka Jana Peterková na sociální síti oznámila, že bojuje proti deportaci Čermáka do Česka.
Příznivci dezinformátorky a bývalé novinářky Jany Peterkové se pokusili vstoupit do budovy policejního ředitelství. (7. listopadu 2023)
32 fotografií

Dodal, že po nálezu Ústavního soudu proto ani nemohl rozhodnout jinak. Ústavní soud v březnu uvedl, že projev politické povahy nelze posuzovat jako poplašnou zprávu. Podobně v úterý argumentoval i odvolací táborský soud.

„Okresní soud v Písku provedl všechny relevantní důkazy. Už jsme neshledali žádné důvody k tomu, abychom nové důkazy provedli. Ztotožňujeme se v celém rozsahu s výrokem okresního soudu,“ dodala táborská soudkyně Milena Vránková.

Peterkové soud předloni v květnu pravomocně potvrdil dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou za výroky v době koronavirové pandemie. Ve videích tehdy mluvila o úmrtích po očkování proti covidu-19 nebo o tom, že Česko obsadí vojska NATO.

Příznivci Peterkové napadli kameramana iDNES.tv. To jsem ještě nezažil, říká

Peterková se kvůli verdiktu obrátila na Nejvyšší soud, který její dovolání loni na jaře odmítl. Jednání v květnu 2023 u Městského soudu v Praze narušili příznivci Peterkové, například vysadili dveře do jednací síně. Odvolací senát nakonec musel rozhodovat s vyloučením veřejnosti.

Státní zástupce loni v lednu poslal kvůli incidentu k soudu sedm lidí. Obžaloval je z výtržnictví, násilí proti orgánu veřejné moci či pohrdání soudem. Tři z nich pravomocně dostali několikaměsíční podmíněné tresty a další byli odsouzeni trestním příkazem také k podmíněným trestům. Na úterní jednání u táborského soudu příznivci Peterkové nepřijeli.

