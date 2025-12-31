Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

  9:17
Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v Horní Plané na Českokrumlovsku. (30. prosince 2025) | foto: ČTK

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.

„Tři z nich záchranáři transportovali do českobudějovické nemocnice, kde dva předali do péče oddělení úrazové chirurgie, třetího na ORL. Zbývající dva zraněné převezli na chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov,“ uvedla mluvčí.

V Hodkovičkách hořel kvůli sauně rodinný dům. Škoda je dva miliony

Hasiči dostali v úterý krátce před 20:45 oznámení o kouři vycházejícím ze sklepa domu v Horní Plané. Šlo o požár sauny v domě s apartmány. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují. Výše škod zatím není známa. V době požáru v domě a sauně nikdo nebyl.

