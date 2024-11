Pěší zóna může být v historickém centru Tábora natrvalo, ukázal průzkum

Namísto aut relaxační pás s posezením, lehátky, slunečníky i pingpongovým stolem. Jižní strana Žižkova náměstí v Táboře, kudy normálně projíždějí stovky aut, se v létě proměnila v pěší zónu.

Dvouměsíční uzavírkou město zkoušelo zklidnění dopravy v historickém centru. A vypadá to, že se test osvědčil. Radní to plánují do budoucna zopakovat.

„Pěší zónu bychom na náměstí chtěli udělat v příštím roce vícekrát. Napadá mě třeba kromě léta také období adventu. Ale chceme si vše dobře připravit a probrat to i s obyvateli,“ ujistil táborský starosta Štěpán Pavlík.

Co si o změně provozu v části historického centra myslí místní, zjišťovalo město pomocí ankety. Elektronický či papírový dotazník vyplnilo více než dva tisíce lidí.

„Mírné většině hlasujících se opatření dočasné pěší zóny líbilo nebo spíše líbilo (53 procent) a dočasný zábor parkovacích míst na Žižkově náměstí ve prospěch posezení a pohybu chodců považovala za dobré nebo spíše dobré rozhodnutí stejná část hlasujících,“ sdělila architektka města Kateřina Čechová.

Lidé podle ní na zavedení pěší zóny nejvíc ocenili vyšší pocit bezpečí a příjemnou atmosféru, jíž napomohlo méně hluku a zplodin. Naopak nejvíce výhrad bylo ke snížení dopravní dostupnosti úřadu, knihovny či trhů, k provedení mobiliáře nebo k malému využívání nově uvolněného prostoru.

Redakce MF DNES se ptala na dojmy místních v červenci, druhý týden od zavedení klidového režimu. „Mě to zatím nijak neomezuje. Myslím si, že se to nemusí líbit spoustě podnikatelů, kteří přijdou o potenciální zákazníky. Co se týče obyvatel, těm se na pár měsíců zkomplikuje parkování. Natrvalo by to bylo horší. Snažím se vnímat výhody i nevýhody, ale nejsem nijak vymezená,“ vyjádřila se obyvatelka Marika Smetanová.

Hledají nová parkovací místa

Trhovcům, majitelům a provozovatelům podniků ani organizátorům kulturních akcí na náměstí a v okolí zavedení dočasné pěší zóny nevadí. „Pro většinu dotazovaných je samotná myšlenka dopravu zklidňujícího opatření, které přispěje ke kvalitě veřejného prostoru, přijatelná a vítají ji,“ informovala Čechová.

Avšak dodala, že většina podnikatelů měla k opatření připomínky týkající se třeba mobiliáře, dopadu na atmosféru náměstí nebo komplikací pro dopravní obsluhu a návštěvníky. „Hlavní výhrady stánkařů ze středečních trhů směřovaly k nepraktickému způsobu navádění na místa ze severního konce náměstí přes jeho střed a dále k už druhým rokem se zpřísňujícím zásahům městské policie vůči řidičům, kteří porušovali zákaz parkování mimo vyznačená místa,“ doplnila architektka.

Výsledky ankety vezme vedení Tábora v potaz při svém dalším rozhodování o zklidnění dopravy v historickém jádru města. Nyní dopodrobna zpracovává studii jižní hrany náměstí, kterou lidem představí koncem zimy. „Kvůli plánované výměně plynovodu je v nejbližších letech v úvahách spíše přechodná úprava používaná pouze v určitá období roku a po opravě potrubí případně úprava trvalá, když bude vše dobře fungovat,“ avizoval starosta Pavlík.

Uzavřením části náměstí by zaniklo osmnáct parkovacích míst. Tábor proto zvažuje, že zvýší kapacity pro parkování jinde v blízkosti centra.

„Myslíme si, že se jedná o minimální zásah do dopravy. Auta se na náměstí dostanou, jen místo na kruhovém objezdu jezdí po takové podkově. Víme, že v podobně velkých městech v západní Evropě je zcela normální, že jsou místa v centru pro auta uzavřená,“ poznamenal starosta.

Nejbližším místem k odstavení aut je nyní parkovací dům Centrum. Nejvzdálenější jsou pak parkoviště Valdenská u vlakového nádraží a v ulici Václava Soumara u zimního stadionu.