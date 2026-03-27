Pes sežral uzeniny se zapíchanými hřebíky a neznámou látkou, šlo mu o život

Autor:
  13:15
Na policii v Písku se obrátil muž, jehož pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané hřebíky a neznámá růžová látka. Pes vše vyzvrátil a přežil, kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a hledají původce nástrahy. Zároveň upozorňují ostatní pejskaře a rodiče malých dětí, aby si na sídlišti Dr. Horákové dávali pozor.
Fotogalerie3

Pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané dlouhé hřebíky. | foto: Policie ČR

Muž svého psa venčil ve středu u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu. Zvíře v nestřeženém okamžiku pozřelo pravděpodobně nastražené nakrájené párky.

Muž venčil svého psa u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Následně se mu udělalo zle a majitel ho převezl k veterináři. Ve zvratcích pak byly nalezeny hřebíky a drobné krystalické kousky růžové neznámé látky,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a žádají veřejnost o informace, které by směřovaly k zatím neznámému pachateli, který uzeniny nastražil.

V Jindřichově Hradci někdo nastražil na psy návnady s hydroxidem sodným

„Zároveň varují další pejskaře, aby si své domácí mazlíčky při venčení ohlídali. Také upozorňují zejména rodiče malých dětí, aby byli obezřetní,“ doplnila mluvčí a dodala, že informace k případu mohou lidé volat na linku 158.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.