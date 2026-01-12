Opilec prorazil hlavou dveře perníkové chaloupky, zůstala po něm velká díra

  14:56
Opilý vandal poničil svítící perníkovou chaloupku v Českých Budějovicích, která je součástí vánoční výzdoby. Hlavou udělal díru do dveří. Test na alkohol ukázal 2,3 promile. Škoda zřejmě přesáhne deset tisíc korun.

Uplynulou sobotu v půl druhé ráno spatřil operátor městského kamerového systému v parku Na Sadech muže, který se právě rozeběhl proti dveřím Perníkové chaloupky a svou hlavou je prorazil.

Na místo okamžitě zamířily hlídky městské policie, které zamezily dalšímu poškozování cizího majetku. „Strážníci následně zjistili, že ve dveřích chaloupky skutečně zůstala velká díra odpovídající velikosti hlavy dotyčného vandala,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Opilec udělal hlavou díru do perníkové chaloupky v parku Na Sadech v Českých Budějovicích.
Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v Českých Budějovicích.
V případu hrál svou roli vypitý alkohol. Provedená zkouška u devatenáctiletého mladíka ukázala 2,3 promile.

„Vzhledem k tomu, že způsobená škoda pravděpodobně přesáhne výši deset tisíc korun, strážníci celý případ předali pro podezření z přečinu poškození cizí věci přivolaným policistům,“ uzavřela Školková.

Vandal vztekle ulámal značky a hodil je do vody, jeho maskování strážníci prokoukli

Svítící perníková chaloupka byla novinkou letošní vánoční výzdoby města a fotily se u ní stovky lidí, především rodin s dětmi. Krátce po instalaci se začala řešit její cena, protože město přišla na více než milion korun. Kritici oponovali, že se dala pořídit několikanásobně levněji.

