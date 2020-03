V podmínkách pro práci v cizině je chaos, kritizuje vládu poradkyně pendlerů

Vláda v souvislosti s koronavirem ještě zpřísnila podmínky pro pracující v Rakousku či Německu, a ty začínají platit právě dnes. Na jihu Čech to znamená komplikace pro tisíce lidí, kteří na své živobytí vydělávají v cizině.

Dvacetiletou praxi v Německu v oblasti personalistiky pro české pendlery se snaží Zuzana Vinterová zhodnotit ve své poradenské firmě v šumavském Strážném poblíž přechodu do bavorského Philippsreutu.

Co se děje poslední dny a hodiny kolem dojíždění za prací, označuje za chaos. Varuje, že nařízení kolem režimu na hranicích se dotknou 60 tisíc Čechů pracujících v Německu.

„Řeším nespočet telefonátů, dotazů po Facebooku, ale nemohu jim k tomu poradit nic. Nařízení se mění pomalu každou hodinu a nikdo jim nerozumí,“ říká Vinterová.

Co teď pendlery trápí nejvíce?

Nevědí přesně, jestli mají povolené jízdy do práce a od kdy je mají povolené. Dostávají od zaměstnavatelů okamžité výpovědi a nedovedou se v nové situaci orientovat.

Můžete k tomu čerpat informace od ministerstva vnitra?

Celní správa nebo krajská hygienická stanice nás odkazují na stránky ministerstva vnitra nebo dopravy, ale v podstatě ani tam odpověď nenajdeme, protože se předpisy stále mění.

Pochopitelně s vývojem situace.

Praxe je však složitější. V pondělí jsem posílala na vládu žádost, aby ještě před uzavřením hranic zjistila dopad na celý sociální systém. Pendleři dostávají výpovědi nebo je nutí podepsat okamžité odvolání pracovní smlouvy, pokud v práci nezůstanou. Ti lidé jsou zmatení a skončí potom bez příjmu. Nic nevědí ani řidiči kamionů, kteří dojíždějí do Německa osobními auty. Ptala jsem se na možnost jejich dojíždění na hygienické stanici a odpověděli mi, že mohou. Za pár hodin mi volal jeden takový řidič, že ho celníci nepustili, prý jeho práce pod kolonku pendlerství nespadá. Bojím se, že budou němečtí zaměstnavatelé využívat okamžité výpovědi, pokud se pendler zdrží na hranicích a nepřijede včas do práce.

Mohou zůstat tito lidé za hranicemi tři týdny, pokud si najdou ubytování?

Ale jaké. Volala mi paní z Volar, že jí zaměstnavatel nabídl ubytování tak otřesné, že by tam nevydržela ani minutu, natož tři týdny. Navíc ti lidé si musí ubytování platit sami. Nikdo neřekl, jak jim to stát vykompenzuje. Lidem s výpovědí radím zažádat podle zákona, aby vůbec mohli brát v Česku sociální dávky. Jenže, pokud je hranice uzavřená, tak se pro doklad nedostanou a někteří zaměstnavatelé trvají na osobním převzetí. Pak však pendleři spadnou do karantény. Cestou přes úřad práce to trvá běžně půl roku.

Co je to za doklad?

Výkaz zaměstnavatele, něco jako zápočtový list pro výpočet sociálních dávek. V dopise poslaném na vládu jsem upozorňovala, že sociální systém Německé spolkové republiky nespolupracuje s českým. Někteří Češi zůstávají sedm osm měsíců bez finančního zajištění, matky na rodičovské čekají až deset měsíců na příspěvek, podobně dlouho se vyřizují při normální situaci žádosti o podpory v nezaměstnanosti.

Pendlery ale zlákaly do Německa vyšší mzdy.

Určitě, ale zavřením hranic začaly některé německé firmy porušovat pracovní zákony. Česká republika by měla také těmto lidem pomoci.