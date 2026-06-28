Všechno dřevo je šumavské, máme velkého dodavatele, potvrzuje dále Ilona Novotná. Když dorazí smrkové kmeny, tak je nejdříve v rodinné firmě EnergyPell zbaví kůry. Když je kulatina takto očištěná, tak ji rozřežou na rámových pilách.
„Uděláme z ní různé hranoly, lišty, latě podle toho, co si zákazník objedná. A z toho samozřejmě zbudou piliny. Dřív to byl odpadní materiál, dnes je to velmi ceněná biomasa,“ potvrzuje Ilona Novotná.
Piliny tak ve firmě vezmou a nejdříve musejí zajistit, aby nebyly vlhké. Třeba v zimě to tak nejdříve znamená několik hodin sušení. Až pak teprve může začít lisování. „A tam záleží na teplotě. Snažíme se peletu slisovat co nejvíce, ona se tím zahřeje. Když vypadne z lisu, tak je opravdu extrémně horká a také ztmavne,“ popisuje Ilona Novotná.
Zákazníka to podle jejích slov občas překvapí, ale kvalita ztmavnutím nijak neutrpí. „Je to o tom tlaku lisování,“ doplňuje. Než z pilin vznikne peleta, stačí na to ve firmě EnergyPell jeden den.
Firmu založil tchán Ilony Novotné, Miloslav Novotný už před více než třiceti lety, v roce 1992. Začínal s lehkou rámovou pilou a omítací pilou. V roce 2011 převzal firmu jeho syn a začali ji společnými silami rozšiřovat. Ilona Novotná se stará především o administrativu, prodej pelet a logistiku závozu k zákazníkům.
Pelety ze smrkového dřeva mají vysokou výhřevnost, což znamená, že poskytují hodně tepla při relativně malém množství paliva. Díky tomu jsou efektivní a mají také nízký obsah popela.
Chcete vědět, jak pelety správně uskladnit, jaký servis EnergyPell nabízí a další zajímavosti, tak si zde poslechněte celý podcast.
Více informací o firmě Energypell a e-shop, kde si můžete dřevěné pelety ze smrkového dřeva pohodlně objednat, pak najdete na www.energypell.cz.